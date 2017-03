Conheça Sandro Tôrres, um dos rostos mais requisitados pelo mercado publicitário goiano

Um dos rostos mais requisitados pelo mercado publicitário goiano é o do ator e artista plástico Sandro Tôrres, 46 anos, que começou a fazer comerciais no início dos anos 90 e já passou dos 400 trabalhos na TV. Na época, muito magro e com cabelo grande, ele fazia mais papel cômico, como um entregador de pizza desastrado, mas sempre teve fala na sua atuação. Com a maturid...