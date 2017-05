Conheça os benefícios da citrulina

A citrulina é um aminoácido produzido naturalmente pelo corpo, encontrado em alimentos e disponível como suplemento dietético. Aumentar o seu consumo pode ter efeitos benéficos na saúde e na performance física. A citrulina pode aumentar o fluxo sanguíneo através do aumento da produção de oxido nítrico. Ela pode ainda produzir efeitos positivos no músculo estimulando a síntese proteica e diminuindo a quebra de aminoácidos. Esse aminoácido é encontrado em vários alimentos, particularmente na melancia.

A l-citrulina e a citrulina malato são as duas formas tipicamente encontradas nos suplementos dietéticos. A citrulina e o malato podem exercer cada um efeitos no corpo. Os suplementos de citrulina podem reduzir a pressão arterial e melhorar a habilidade de dilatação das artérias. Esses efeitos podem ocorrer mais consistentemente em pessoas com a doença. A citrulina pode aumentar o pico de GH visto após o exercício. O pico pós-treino do GH e outros hormônios podem estar envolvidos nas adaptações benéficas que o corpo experimenta após o treino. O aminoácido também pode melhorar ereções em homens com disfunção erétil, provavelmente através de sua habilidade em aumentar o fluxo sanguíneo.

A citrulina pode aumentar o teor de oxigênio nos músculos e melhorar a performance física. Tanto a performance aeróbia como a performance no treinamento com pesos podem ser melhoradas tomando suplementos. Doses de 3-6g de l-citrulina ou 8g de citrulina malato podem ser ótimas. Nenhum efeito colateral foi reportado com doses de até 10g. Baseado nos estudos atuais, a citrulina é segura e bem tolerada. No entanto, doses acima de 10g são provavelmente desnecessárias.