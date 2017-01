Conheça o goiano que promete causar na casa do Big Brother Brasil 17

O goiano Rômulo, de 39 anos, foi o segundo participante do Big Brother Brasil 2017 (BBB 17) a ser anunciado no intervalo do Vídeo Show nesta quarta-feira (18).

Em sua apresentação, Rômulo contou que mora no Distrito Federal, mas nasceu em Goiás. É diplomata, casado há dez anos, sem filhos e parece que vai dar muito o que falar ao se apresentar como alguém de personalidade forte e não ter paciência com gente burra e arrogante.

Ele garante que a motivação maior para entrar no programa é testar seus limites. “Acho que é uma situação que nos leva aos extremos e gosto de desafios”. E disse que vai lutar pelo prêmio de R$1,5 milhão mas só até “o ponto que sua dignidade e seus valores permitirem”.

O BBB 17 começa neste domingo (23) e terá Tiago Leifert como apresentador.