Conheça o bar de gelo que tem cerveja gratuita e que será inaugurado sexta-feira em Goiânia

A partir de sexta-feira (17), os goianienses terão mais uma opção para fugir do calor da Capital. O Gyn Ice Bar é um espaço feito de gelo, onde a temperatura pode atingir até 14º C negativos.

A estrutura precisou de 130 toneladas de gelo para ser montada e conta ainda com copos, bancos e mesa - também em gelo. As peças vieram pré-moldadas diretamente de São Paulo. O artista Adriano Elias personalizou o ice bar, que já fez sucesso em várias cidades do mundo, com esculturas de monumentos de Goiânia, como o Monumento às Três Raças e o Monumento dos Três Marcos.

O espaço comporta até 15 pessoas ao mesmo tempo, com permanência máxima de 15 minutos. Em razão da baixa temperatura interna, casacos térmicos e luvas são disponibilizados aos visitantes, além da ambientação em um lounge antes de entrar na câmara fria.

O consumidor ganha uma entrada para o Gyn Ice Bar ao realizar uma compra de R$ 70,00 em cervejas especiais da Ambev – Wäls, Colorado, Franziskaner, Goose, Hoegaarden, Patagonia e Leffe.

O bar funcionará por 60 dias, no Bretas Armazém do Goiânia Shopping, sendo aberto ao público de quinta a domingo, das 16 às 22 horas.