Conheça e vote entre as 27 belas candidatas que disputam o Miss Brasil 2017 📷

O concurso Miss Brasil 2017, que escolhe a mulher mais bonita do Brasil, acontece na noite deste sábado (19) na cidade de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A cerimônia que vai coroar a sucessora de Raissa Santana, que foi eleita Miss Brasil em 2016, terá início a partir das 22h30 e tem transmissão ao vivo na página do concurso pelo Facebook.

Segundo a organização do Miss Brasil, o objetivo do concurso é revelar a mulher mais bonita do Brasil e escolher uma mulher que “represente a voz e a alma da mulher contemporânea, que busca cada vez mais o respeito, os direitos iguais e o valor de suas opiniões”.

Entre algumas exigências e padrão de beleza, as candidatas tem de ser solteiras e nunca terem se casado; não podem ser mães ou estarem grávidas; tem de ter entre 18 e 27 anos, altura mínima de 1,68m; medidas de 90cm de quadril, 60cm de cintura e 90cm de busto.

Veja e vote nas concorrentes ao prêmio de Miss Brasil 2017: