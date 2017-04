Conheça as 18 belas que disputam o Miss Goiás 2017; vote na sua favorita

Mônica França, Miss Goiás 2016, vai repassar a coroa no dia do concurso

Postura, personalidade, educação, simpatia e beleza de formas e rosto são alguns dos atributos que serão avaliados para coroar a mulher mais bela do Estado no Concurso Miss Goiás. Ao todo, 18 candidatas concorrem ao posto de mais bela goiana de 2017 no dia 18 de abril, no Oliveira’s Place. A vencedora representará o Estado de Goiás na 63ª edição do Miss Brasil, previsto para o mês de agosto.

A programação do concurso terá início no dia 16 de abril, quando as concorrentes se apresentam à comissão organizadora e iniciam período de confinamento. Por três dias as belas participam de ensaios fotográficos, gravação de vídeos e compromissos sociais.

Após uma seletiva, as candidatas vão se apresentar na grande final com os tradicionais trajes de banho e festa. Com uma reformulação nos critérios de avaliação, o Miss Goiás busca valorizar a essência feminina, aliando a beleza física com aspectos psicológicos. Mônica França, Miss Goiás 2016, é quem coroará sua sucessora em noite de festa, fechando o seu ciclo.

O Miss Brasil é o maior e mais tradicional concurso de beleza do país e, desde 1954, quando Martha Rocha venceu a competição, envia as candidatas brasileiras para o Miss Universo. A atual detentora da coroa mais cobiçada entre as beldades do planeta é a francesa Iris Mittaenare, vencedora do evento que aconteceu em janeiro deste ano, nas Filipinas. Na edição 2016, a brasileira Raíssa Santana, que foi a 1a. negra eleita Miss Brasil nos decorrer dos últimos 30 anos, classificou-se entre as 16 semifinalistas do Miss Universo.

Se você se interessou e quer acompanhar o desfile das belas, saiba que os convites do concurso é destinado apenas a convidados, personalidades locais, autoridades e imprensa.

Vote na sua candidata favorita para o Miss Goiás 2017: