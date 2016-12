Conheça a música que promete ser o hit do verão 2017

O verão mal chegou e já temos uma forte candidata a se tornar o hit do momento. Quem não se lembra da música "Metralhadora" da Banda Vingadora?

Pois é, nesse verão 2017, a música que não vai sair da sua cabeça nasceu no escurinho do cinema durante uma sessão do filme de terror “A invocação do mal” quando MC G15, de apenas 18 anos, teve a ideia.

A melodia que se chama “Deu onda” já ganhou o aval de famosos como Anitta e Neymar com postagens na internet. “Levei tanto susto que me veio a inspiração para a música. Já para a letra, me inspirei mesmo na minha mulher”, conta Gabriel, que apesar da pouca idade, já está há cinco anos com Ingrid, sua musa inspiradora.



O trecho da música em que MC G15 canta “meu pai te ama” ganhou uma versão proibidona, quando uma das vogais de “pai” é substituída por outra. E é justamente essa que Anittta tem cantado em seus shows. “Gosto da versão proibida, mas também canto a versão mais light sempre pensando nos meus irmãos mais novos e nos meus pais”, brinca ele.

Um trecho da música fez bastante sucesso no Twitter e acabou gerando vários memes:

meu fechamento eh vc mozao pic.twitter.com/mUkQAuBDHS — ㅤ (@ironicovcs) 29 de dezembro de 2016