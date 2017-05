Conheça a Galinhada com Milho, prato típico de Goiás

A Região Centro-Oeste do Brasil possui uma culinária bastante única e, ao mesmo tempo, muito saborosa. Grande parte de seus pratos típicos são feitos com carnes e temperos variados. Aprenda a fazer Galinhada com Milho no Comidaria de hoje:

Ingredientes

. 3 colheres (sopa) de óleo

. 1 quilo de frango cortado em pedaços

. 3 cubos de Caldo de Galinha Caipira

. 2 colheres (chá) de água fervente

. 1 colher (chá) de açafrão

. 1 xícaras (chá) de arroz branco

. 1 pimentão vermelho médio picado

. 1 pimentão verde médio picado

. 1 lata milho cozido no vapor

. 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure o frango.

Dissolva os cubos de caldo de galinha caipira na água fervente. Despeje na panela, junte o açafrão e cozinhe por 20 minutos ou até o frango ficar macio.

Adicione o arroz, os pimentões e o milho, abaixe o fogo e cozinhe, mexendo de vez em quando, por 20 minutos ou até o arroz estar cozido e ter absorvido todo o líquido.

Junte o cheiro-verde, misture e sirva em seguida.

#DicaDoChef: Se desejar, incremente seu prato, adicionando 1 lata de ervilhas em conserva (escorridas) ao caldo do arroz.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1 hora