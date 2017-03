Conheça a estrutura do primeiro Ice Bar do Centro-Oeste

Todo mundo já conhece o primeiro Ice Bar da Região Centro-Oeste. Mais que um ambiente inédito na região, sua superestrutura surpreende.

O ambiente possui 130 toneladas de estruturas de gelo esculpido a mão, com sofás, mesas, balcões e banquetas, totalizando quase quatro toneladas de água congelada. Do Monumento às Três Raças ao Estádio Serra Dourada, outros pontos turísticos de Goiânia também foram lembrados pelo gelado projeto arquitetônico, criado pelo escultor Adriano Elias da Arte em Gelo.

Com paredes que chegam a pesar 12 toneladas e espessura de 24 centímetros, o Gyn Ice Bar será mantido por um gerador. O valor do empreendimento teve custo médio de R$ 1 milhão. O projeto conta com recepção, antecâmara e câmara fria, no total de 248,48 m². O bar de gelo mede 28 m², e permite a degustação gratuita de Cerveja Colorado, drink sem álcool e frios.

O esqueleto é pré-montado e veio de São Paulo para Goiânia, com painéis de polietireno usado para isolamento térmico.

A temperatura será entre cinco e 10 graus negativos. Os primeiros 3.500 visitantes levarão os copos utilizados – feitos de gelo e esculpidos um a um.

A troca pelo ingresso começa hoje (09).