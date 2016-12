Confira os vencedores do Projeto Luzes 2016

A vigésima edição do Projeto Luzes, que premia as melhores iluminações de Natal nas categorias comercial, residencial coletiva e residencial unifamiliar, divididas por zonas fiscais de Goiânia, já elegeu os vencedores de 2016. Os vencedores têm isenção total ou parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo ao exercício fiscal de 2017.

Participaram do concurso, pessoas jurídicas ou físicas, proprietárias de residências e estabelecimentos comerciais da cidade que estiverem em dia com as obrigações fiscais, exceto os hotéis, centros comerciais, shopping centers, condomínios horizontais e similares. Em todas as categorias, foram avaliados os quesitos montagem, harmonia, criatividade e conjunto. A avaliação foi feita por uma comissão com participação de representantes da administração municipal, da Câmara de Vereadores e da sociedade civil organizada.

Nas categorias comercial e residencial unifamiliar, os primeiros colocados têm isenção de 100% do IPTU; os segundos, de 50% e os terceiros, de 30%. Na categoria residencial coletiva, valendo apenas para condomínios verticais, o primeiro colocado tem isenção de 50%; o segundo, de 30% e o terceiro, de 20%.

Resultado Final

Zona 1

Categoria Coletiva

1º lugar: Residencial Khalil Gibran, Setor Nova Suiça

2º lugar: Edifício Residencial Villa dos Buritis, Setor Oeste

3º lugar: Residencial Chateau Du Parc, Setor Bueno

Categoria Comercial

1º lugar: Polo Imóveis, Setor Bueno

2º lugar: Laser Associados Diagnósticos Médicos Ltda, Setor Marista

3º lugar: Masa Participações Ltda – Flora, Setor Bueno

Zona 2

Categoria Residencial Unifamiliar

1º lugar: Vandair Nunes, Setor Elisio Campos

2º lugar: Orris do Rego Luna, Setor Jaó

3º lugar: Brandão de Sousa Resende, Setor Jaó

Categoria Coletiva

1º lugar: Edifício Porta do Sol, Setor Bela Vista

2º lugar: Condomínio Residencial Paço das Artes, Jardim Goiás

3º lugar: Condomínio Residencial Vivaz, Parque Amazônia

Categoria Comercial

1º lugar: Viena Móveis, Setor Pedro Ludovico

2º lugar: Viena Interiores, Setor Pedro Ludovico

3º lugar: Supermercado Moreira Ltda, Setor Coimbra

Zona 3

Categoria Residencial Unifamiliar

1º lugar: Casimiro Neves, Conjunto Riviera

2º lugar: Orlando Batista da Silva, Bairro Goiá 1

3º lugar: Paulo Ferreira Iaccino, Jardim Petrópolis

Categoria Coletiva

1º lugar: Condomínio Residencial Eldorado, Residencial Eldorado

2º lugar: Condomínio Residencial Água Marinha, Residencial Eldorado

3º lugar: Condomínio Portal das Veredas, Setor Negrão de Lima

Categoria Comercial

1º lugar: HP - Transportes Coletivos Ltda, Vila Alpes

2º lugar: Colégio Metropolitano Junior, Conjunto Riviera

As informações são da Prefeitura de Goiânia