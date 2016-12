Confira os significados dos ingredientes tradicionais das ceias de Réveillon

O cardápio da noite de Réveillon varia com o passar dos anos, mas alguns ingredientes tradicionais sempre estão presentes nas mesas das comemorações. Muitos consumidores acreditam que determinados alimentos trazem prosperidade na chegada do ano novo, como nem todos gostam de arriscar, o jornal O Popular preparou uma lista com alguns talismãs que não podem faltar na sua noite do próximo dia 31.

Lentilha

O grão é considerado um verdadeiro clássico da ceia de Réveillon para quem deseja fartura nos próximos meses. A associação vem de um trecho bíblico. Ao abdicar de seus direitos de primogênito por um prato de lentilha, Esaú, filho de Isaac e irmão de Jacó, se tornou um homem rico. Portanto, não custa nada colocar uma colherada de lentilha no prato.

Romã

Muitas simpatias usando as sementes da fruta são feitas na virada do ano para atrair dinheiro, sete sementes de romã guardadas na carteira ou na bolsa são suficientes para garantir um ano farto.

Porco

Diferente da noite de Natal, as aves devem ser evitadas. Muitos acreditam que por elas ciscarem para trás, evocam o passado e trazem má sorte se consumidas na noite de réveillon. O suíno é um animal que fuça para frente e, por isso, não pode faltar no cardápio de quem busca prosperidade no ano que está chegando. Em algumas culturas, a gordura animal também é associada e fartura e riqueza.

Salmão

O peixe nada contra a corrente e se tornou um símbolo de força e resistência. O salmão ainda ganhou um sinônimo de fertilidade, pois sai das águas salgadas em direção aos rios doces com o intuito de procriar.

Uva

As simpatias com a fruta variam a quantidade, mas todas dizem que as sementes das uvas devem ser guardadas até o próximo réveillon, para garantir fartura.

Cereja

Além de deixar a mesa da ceia muito mais bonita, a cor vermelha da cereja aparece na noite como representante do amor.

Espumante

Ao espocar a garrafa, a rolha precisa ser lançada o mais longe possível para aumentar a sorte. E se você a encontrar, guarde-a para garantir mais prosperidade. A bebida deve ser apreciada em três goles, cada um acompanhado de um pedido diferente.