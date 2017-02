Confira os aprovados no Gustav Ritter; matrículas começam nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (8) as matrículas para os aprovados nos testes de aptidão para o ano de 2017 do Núcleo de Teatro do Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), em Goiânia.

Os aprovados tem até sexta-feira (10) para ir a sede do Instituto Gustav Ritter que fica na Praça da Matriz, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 237, Setor Campinas, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O Núcleo de Teatro realiza aulas de interpretação teatral, jogos teatrais, iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, expressão corporal, dinâmica de grupo, montagem e produção de espetáculos.

O curso possui repertório infantil, juvenil e adulto. As aulas serão ministradas no Instituto Gustav Ritter e no Centro Cultural Martim Cererê, a partir do dia 6 de março.

Confira lista de aprovados:

NÚCLEO DE TEATRO GUSTAV RITTER

Turma: 2002-A (Seg/Qua–Mat)

Horário: 8:20 – 10:20

ALUNOS

1 Ana Eliza Venâncio Lopes

2 Anna Kethellen Araujo Santos

3 Anna Laura Cintra Ximenes

4 Davi Souto Wianczk

5 Deborah Luiza Gomes Nascimento

6 Emilly Claudino Gonçalves de Oliveira

7 Enzo Luiz Camilo de Morais

8 Geovana Garcia de Jesus Silva

9 Guilherme Almeida de Oliveira

10 Heloisa Pereira de Assunção

12 Ilidiana Andrade Miranda

13 Isabelly Vitória Santiago Rocha

14 Izabela Machado de Araújo Santos

15 João Otávio de Oliveira Silva Teixeira

16 Kamilla Ferreira Gudinho

17 Kamilly Vitoria Lima dos Santos

18 Lana Fátima Pinheiro Silva

19 Lavinia Rodrigues Mota

20 Matheus Antônio Gomes

21 Miguel Gregório Rodrigues

22 Milena Pereira Barros

23 Nicole Rodrigues Mota

24 Otávio Ferreira Santana

25 Rafael Bennett Venturas

26 Rafael Sousa e Silva

27 Vitor Silva Godoi

28 Vitoria Licia Gonçalves Babugem

Turma: 2002-B (Seg/Qua–Vesp)

Horário: 14:20 – 16:20

ALUNOS

1 Alice Honorato Souza

2 Alline Barroso Junio

3 Carlos Eduardo Alves

4 Carlos Eduardo Moreira de Almeida

5 Fernanda Barroso Junio

6 Flávia Vithória França Resende

7 João Gabriel Araújo Lobo Taveira

8 Kauan Nycollas Santos Sales

9 Maria Luisa Sousa Peres

10 Maria Vitoria Coelho Vieria

11 Natallia Silva Pereira

12 Pedro Henrique Rodrigues Alves

13 Rayannara Cristina Oliveira

14 Sophia Gonçalves de Andrade

15 Yasmin Vittoria Pires do Couto

Turma: 2004-A (Seg/Qua–Vesp)

Horário: 14:20 – 16:20

ALUNOS

1 Ana Alice Amorim Favorito

2 Ana Luiza Francisco

3 Arthur Ferreira L. Maior

4 Arthur Ferreira Loureiro Maior

5 Arthur Ribeiro de Almeida

6 Haniel Costa Manzan

7 Iann Vaz Rodrigues Caetano

8 Julia Sirqueira Costa

9 Luanna Cavalcante Taquary

10 Maria Julia Martins Correia

11 Rebeka lauiny N

12 Silvia Gabriel S.Rodrigues

13 Yasmin Alves Moura

14 Yasmin Oliveira Rodrigues

Turma: 2004-B (Seg/Qua–Mat)

Horário: 8:20 – 10:20

ALUNOS

1 Alice Honorato Souza

2 Alline Barroso Junio

3 Carlos Eduardo Alves

4 Carlos Eduardo Moreira de Almeida

5 Fernanda Barroso Junio

6 Flávia Vithória França Resende

7 João Gabriel Araújo Lobo Taveira

8 Kauan Nycollas Santos Sales

9 Maria Luisa Sousa Peres

10 Maria Vitoria Coelho Vieria

11 Natallia Silva Pereira

12 Pedro Henrique Rodrigues Alves

13 Rayannara Cristina Oliveira

14 Samuel Bonifácio Borges

15 Sophia Gonçalves de Andrade

16 Yasmin Vittoria Pires do Couto

17 Laryssa Liz dos Santos Leles

Turma: 2006-A (Ter/Qui–Mat)

Horário: 8:20 – 10:20

ALUNOS

1 Amanda Oliveira Santos Silva

2 Ana Clara Martins dos Santos Silva

3 Anna Luisa Fernandes de Oliveira

4 Arthur Gabriel Reckert Moreira

5 Artur Fonseca Vinhal

6 Asafe Miguel Candido da Silva

7 Augusto José Venâncio

9 Brunno Davyd Candido Fernandes Costa

10 Daniel Carlos Machado

11 Eduarda Martins Faria

12 Eziquiel messias Da Silva

13 Fernanda Santos Matias

14 Gabriel Silva De Sousa

15 Iasmine Vitoria Fernandes de Oliveira

16 Jhenifer de Freitas Silva

17 João Vitor Pereira Gomes

18 Maria Clara Zarden Godoy

19 Maria Eduarda Souza Teixeira

20 Maria Eduarda Tomé de Almeida

21 Maria Julia Zarden Godoy

22 Natalie Vilefort Gonçalves

23 Neylla Rebeka Aires

24 Nicole Vilefort Gonçalves

25 Sibelle Gonçalves Silva

26 Sophia Alves de Oliveira Sousa

27 Vinicius Eduardo Almeida Neves

28 Vinicius Gomes da Silva

Turma: 2006-B (Ter/Qui–Mat)

Horário: 8:20 –10:20

ALUNOS

1 Allana Brenda Silva Dias

2 Daniely Victoria Lima de Barros

3 Gabrielle Cabral de Lima

4 Jose Gabriel de Almeida

5 Lara Vitória Campos Dos Anjos

6 Leticia Morgana P. dos Santos

7 Mariah Julia do Nascimento

8 Matheus Ferreira da Silva

9 Nicolle Cristine de Oliveira

10 Yasmin Ferreira da Silva (Transferir de turma)

Turma: 2008-A (Ter/Qui–Vesp)

Horário: 14:20 – 16:20

ALUNOS

1 Ana Clara Fernandes Correia

2 Ana Flavia Vely de Farias

3 Ana Leão de Sousa

4 Bianca Toozz Magalhães

5 Cecilia Canuto Nascimento

6 Evellyn Caroline Rodrigues de Oliveira

7 Helena de Paula Saleh

8 Hellen Miranda de Assis

9 Henri Paulo Lopes Moreira

10 Isabel de Paula Saleh

11 Isabela Luiza De F. falcão

12 Joao Pedro Pereira Vidal

13 Julio D’Angelis Mendes Pio

14 Lorenzo de Sousa Moreira

15 Lorenzo Souza Nascimento

16 Maria Eduarda Silva Vaz

17 Maria luiza S. e Silva

18 Maria Paulla Aires Cerqueira

19 Natalia Zenon da Conceição

20 Nicole De Oliveira Simão

21 Rafaela Estrela Ferreira

22 Yan José Pereira Vidal

23 Isabela Martins Albuquerque

24 Laryssa Liz dos Santos

25 Sarah Pereira Aguiar

Turma: 2008 -B (Ter/Qui–Vesp)

Horário: 14:20 – 16:20

ALUNOS

1 Adriel Eloi Simões Castro

2 Ana Clara Bento Campos Carvalho

3 Ana Luiza R. Dos Santos

4 Caroline Oliveira Queiroz

5 Douglas Santos Fortuna

6 Geovana Oliveira Dias

7 João Arthur Martins Oliveira

8 Julia Ferreira Gabriel

9 Leticia Miranda de Assis

10 Maria Clara Pinheiro do Nascimento

11 Maria Clara Ribas Rufino

12 Maria Gabrielle Pereira Cunha

13 Maria Luisa da Costa M Passos

14 Mariana Monteiro Soares

15 Pablo Eduardo Aires Cerqueira

16 Pedro Marques Peres

17 Rebecca Costa Foyad

18 Thalyta Marques Dos Santos

Turma: 2101 (Seg/Qua–Mat)

Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere

Horário: 8:00 – 10:30

ALUNOS

1 Allana Cardoso De Oliveira

2 Alyssa Perla Sadala Barros Vilaça

3 Auemerson Deidson Amador de Souza

4 Brunna Danyella Rosa da Silva

5 Cauã Medrado

6 Daniel Da Cruz Morais

7 Enzo Medrado

8 Fabiane Silva Feitoza

9 Ibraim Correa Conde

10 Isabela Lais Stival Da Silva

12 Izabella Fernanda Garcia Melo

13 João Gabriel Silva Araujo

14 Josiane Brito Souza

15 Julia Oliveira

16 Kamila Matos Ribeiro

17 Karlla Mesquita Silva

18 Paulo Alves da Silva

19 Raphaella Santana Guedes

20 Ricardo Fonseca Cintra

Turma: 2102-2103 (Seg/Qua–Vesp)

Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere

Horário: 14:00– 17:00

ALUNOS

1 Adeliane Onofre Dias

2 Adrielle de Araujo Pinheiro

3 Amanda Cardoso da Paz

4 Amanda Letícia Dos Anjos Ferreira

5 Ana Rita Ferrreira de Araujo

6 André Douglas Flores Florentino

7 Andressa Gonçalves Boaventura

8 Any Siqueira Terra Ribeiro

9 Arthur Araujo de Oliveira

10 Athos Cainã Gomes Martins

11 Auryane Fátima Ramos Da Silva

12 Beatriz Castro nunes

13 Beatriz Custodio Martins

14 Brenda Estefania Rodrigues Silva

15 Bruna Nogueira Ribeiro

16 Camila Estrela Ferreira Ribas

17 Camila Miranda Oliveira

18 Camila Vitoria Silva Fontes

19 Christiane Jaccino Nunes Santos

20 Deborah Serra de Medeiros

21 Dhenifer Monteiro Nunes Cordeiro

22 Eduarda Moraes Fernandes

23 Eduardo Candido Almeida

24 Emelyn Moreira de Oliveira

25 Emilly Laviny Correia Benevides

26 Gabriela Cristina Ferreira

27 Gabrielly Leticcya Santos da Silva

28 Geovanna de Sousa Conceição

29 Gessandra Cristina Alves de Oliveira

30 Gustavo Freitas Miranda

31 Gyovanna Oliveira de Moraes

32 Helisa Maria Ferrreira Souza

33 Hemilly Thaina Silva Gonçalves

34 Hyasmin Vitoria dos Santos Pires

35 Isabela Silva Barboza

36 Isabella Dias Da Silva

37 Isadora Montenegro Coutinho

38 Jennifer Thaloany De Oliveira

39 João Victor Barbosa de Faria

40 Johnathan Almeida Alves

41 Juliana Santana Teixeira

42 Kassia Luiza Santos Pereira

43 Liandra Ataides de Carvalho

44 Lidia Maria Rinaldi Barbosa

45 Lorrainy Susanyelle Sousa Silva

46 Lorranne Ramos De Freitas

47 Lucas Ferreira Lima

48 Lucio Alvaro De Sousa Costa

49 Lucy Silva Serra de Medeiros

50 Luis Gabriel Fraça Reis

51 Luiza Carvalho Cabral

52 Luiza Martins Albuquerque

53 Lurdes Leite Oliveira De Andrade

54 Lyandra Pereira Silva

55 Marcella Dos Santos Silva

56 Maria Amélia Silva Barros

57 Maria Vitoria Ferreira Alves

58 Mariana Clemente de Morais Nery

59 Marianna Farias Freitas

60 Marya Eduarda Alves da Silva

61 Michelle Lopes de Lima

62 Mikaelly Aparecida Gomes Moura

63 Milena Gabrielle Silva Bezerra

64 Milene Martins Mendonça

65 Murillo Viana Carvalho

66 Nagbia Suevellem Gonçalves Borges

67 Nannaliz Pinheiro Felício Chaveiro

68 Nara Campos Terra

69 Nicolas Ramos de Lima

70 Pâmela Cristyna Borges Carvalho

71 Patrícia Veruska Rodrigues dos Santos

72 Pedro Henrique Da Silva

73 Pedro Henrique Silva Camargo

74 Raphaella Eduarda Martins Conceição

75 Rebeca Potenciano Silva

76 Rhaylan Soares da Silva

77 Sara Leão de Sousa

78 Silvia Weiniere de Oliveira Santos

79 Sophia Veronez De Oliveira

80 Talita Ferreira Duarte

81 Tamires Gomes Da Silva

82 Tatiele Araujo Pinheiro

83 Thaynara Magalhães Santos

84 Vanessa Abreu Pires

85 Victor Gabriel Arthuri Zani De Faria

86 Vitor Falcão Sousa

87 Vitória Alves Dos Santos

88 Watter Lorran Oliveira Santos

89 Yasmim Melanie Silva Sousa

90 Yuri Cardoso Rosa Barbosa

Turma: 2104-2105 (Ter/Quin–Mat)

Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere

Horário: 8:00 – 10:30

ALUNOS

1 Adrielle Rodrigues De Morais

2 Alex Gomes de Sena

3 Ana Clara Borges Morais

4 Angelica Mori Freitas

5 Camyla Carvalho do Vale

6 Carlos Eduardo Nogueira De Silva

7 Denisson Amorim Dos Santos Reis

8 Emanuele Oliveira Dias

9 Emanuelly Cardoso Borges

10 Francielly Araujo Pinheiro

12 Geovanne Souza Da Silva Lima

13 Gisele Cota França

14 Iago Victor Gomes Lourenço

15 Jeová Anderson Martins

16 Kelly Cristina Pereira Da Silva

17 Laryssa Rafaella Alves

18 Letícia Rodrigues Costa

19 Lorrany Borges Morais

20 Lucas Henrique Sousa Silva

21 Marcia Rodrigues De Souza

22 Maria Aprecida Nery Fernandes

23 Marina Soares Oliveira de Cavalcante

24 Nathalia Graziely Rezende Gama

25 Nicoly Souza Pereira

26 Rafael Azevedo da Cunha

27 Sarah Cristina Ferreira De Sousa

28 Vitoria Cristina Alves Oliveira

Turma: 2106 (Ter/Qui–Vesp)

Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere

Horário: 14:00 – 17:00

ALUNOS

1 Amanda Beatriz Ramos Pereira

2 Ana Caroline Alves Sardinha

3 Anna Luiza De Almeida Sucupira

4 Anna Rita Ferreira de Araujo

5 Arthur Medeiros Vieira

6 Beatriz Alves De Souza

7 Bruna Vitória Mendes Faria

8 Camila Pires De Aquino

9 Debora Da Silva Martins

10 Denilson da Silva Medeiros

11 Edio Ferreira da Cunha

12 Eduardo Luciano Agripino Rasteiro

13 Emanuele Ribeiro Martins

14 Felipe Augusto Batista Mendes

15 Fernanda Celeste Gomes Da Silva Porto

16 Fernanda Stefane Alves Moura

17 Gabriela Machado Rios

18 Gabriela Pereira De Carvalho

19 Gabriella Cardoso De Jesus

20 Gabrielly Tavares Vieira

21 Gabryella de Jesus Maia

22 Helen Vitoria Tavares Dos Santos

23 Isabella Alencar Reis

24 Isabella Castro e Moura

25 Jhamila Caroline Sousa De Oliveira

26 Jhordana Lucia Ventura Gomes

27 Jose Passos De Almeida

28 Karen dos Santos Leal

29 Karoline Oliveira Da Silva

30 Karolyne Matos Ribeiro

31 Kauan Sayder de Souza

32 Kellen Vitória Trindade De Melo

33 Leticia Collares Borges

34 Luanna Alves Rodrigues De Oliveira

35 Lysa Almeida Olivieri Passos

36 Maria Clara Ribeiro De Padua Lucchesi

37 Maria Luiza Lopes Gomes

38 Matheus Martins Freitas

39 Maurício Da Silva Santos

40 Maycom Lucas Alves De Almeida

41 Mikael Enok Soares dos Santos

42 Naiane Da Silva Chaves

43 Nerivaldo Martins de Faria

44 Pablo Pereira De Morais

45 Rafaela Teixeira Borges

46 Rayanne Andrade Cunha

47 Samuel Lucas Alves Pereira

48 Sofia Cordeiro de Souza

49 Vitor Higor Alves Cardoso

50 Yasmin Kelly Paeslandim

Turma: 2107-2108 (Ter/Qui–NOT)

Local Das Aulas : Centro Cultural Martim Cerere

Horário: 18:45 – 21:15

ALUNOS

1 Alline Rodrigues Costa

2 Amambia Gonçalves Cordeiro

3 Amanda Karoliny Molina

4 Angela Maria Ribae Fernandes

6 Ayrah Sofia Rocha Lima

7 Brena Regina Souza Dos Santos

8 Brunna Monteiro Barbosa Silva

9 Carlos Renato Flauzino

10 Cinthia Silva De Oliveira

11 Crissiane Lourença Silva Andrade

12 Cristiene de Paula Alencar

13 Dhanyella Nunes Bispo

14 Dhessika Morais Lima Barbosa

15 Diego Renan Carneiro Silva

16 Diogo Dias da Costa

17 Fernando Gonçalves Farias

18 Francielle Fernanda Rodrigues Gomes

19 Giampaola Paolini

20 Giovanna Simões Proto

21 Hellen Cristina Rocha

22 Ingrid Carvalho De Oliveira

23 Janaina Correa de Souza

24 Julia Moreira Mendes

25 Kelly Toazza

26 Lara Faria Gomes Martins

27 Lara mel Coelho Silveira

28 Laura Sayuri Nascimento Tomo

29 Leticcia Paaty Faustino Santas Silva

30 Ludmila Abreu De Oliveira Rodrigues

31 Luiz Gustavo Araujo Siqueira

32 Marcelo Dias Rosa

33 Marcelo Junio Costa Gomes

34 Marcos Divino Francisco De Souza

35 Marinalda carvalho Vieira

36 Maykon Kleiser Furtado Pessoa

37 Milena Andrade De Almeida

38 Monica Gonçalves da Silva

39 Nayara Vitoria Martins Pereira

40 Nayton Bruno Furtado Pessoa

41 Otávio Jorto Marques de Mota

42 Pablo Pinheiro Batista Villas Boas

43 Paulo Henrique Campos Ramos

44 Pedro Henrique Dos Santos

45 Pollyanna Rodrigues Camilo

46 Raphael Lisboa

47 Riziery Silva Souza

48 Rodrigo Pereira de Sousa

49 Roney Nunes de Oliveira

50 Sarah Cristina Moreira Silva

51 Steffane Rodrigues Braga

52 Thallita Pires De Oliveira Rodrigues

53 Tiago Luis de Farias Cantuária

54 Valdineia Souza Silva

55 Victor Hugo Pires De Oliveira Rodrigues

56 Victor Hugo Souza De Oliveira

57 Viviane Barbosa de Paula

58 Wellyvita Plabya Gonçalves Silva

59 Weslayne Tavares De Abreu Silva