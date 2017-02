Confira dez filmes inéditos no Brasil que vão ser exibidos durante O Amor, A Morte e As Paixões

■ O Colar de Coralina

Gênero: drama

Origem: Brasil (Goiás)

Direção: Reginaldo Gontijo

Elenco: Letícia Sabatella, Rebeca Vasconcellos, Maria Coeli

Duração: 77 min

Classificação indicativa: livre

Sinopse: Uma homenagem à poetisa Cora Coralina, o filme mostra a menina Aninha, futura poeta e doceira, como uma criança feia, frágil, desajeitada e oprimida por praticamente todos que a cercam. Ela encontra no jogo da amarelinha um meio de superar os próprios limites e, na imaginação, uma fuga do meio opressivo em que vive.

■ Comeback

Gênero: drama, faroeste

Origem: Brasil (Goiás)

Direção: Érico Rassi

Elenco: Nelson Xavier, Marcos de Andrade, Gê Martu

Duração: 89 min

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: Aposentado da antiga carreira de pistoleiro, Amador leva uma vida solitária que nada se compara com os dias de perigo e de temor por parte das pessoas. Um dia, é procurado pelo neto de um antigo amigo, que deseja trabalhar com ele devido à sua fama. Amador logo o coloca como ajudante de sua atual atividade, o transporte de máquinas caça-níqueis para bares próximos, mas a falta de reconhecimento em relação ao passado incomoda-o cada vez mais.

■ Degradé

Gênero: comédia dramática

Origem: França, Palestina

Direção: Arab Nasser, Tarzan Nasser

Elenco: Hiam Abbass, Victoria Balitska, Manal Awad

Duração: 83 min

Sinopse: O salão de beleza de Christine está lotado com clientes do sexo feminino: uma divorciada amarga, uma mulher religiosa, uma lunática viciada em drogas de prescrição e uma jovem noiva, entre outras. Mas o seu dia de lazer é interrompido quando tiros surgem do outro lado da rua. A família do submundo do crime roubou o leão do zoológico de Gaza e um deles decidiu que é hora de acertar velhas contas.

■ Eu Não Sou Seu Negro

Título original: I Am Not Your Negro

Gênero: documentário

Origem: Estados Unidos

Direção: Raoul Peck

Duração: 95 min

Sinopse: O escritor James Baldwin escreveu uma carta para o seu agente sobre o seu mais recente projeto: terminar o livro Remember This House, que relata a vida e morte de alguns dos seus amigos, como Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King Junior. Com sua morte, em 1987, o manuscrito inacabado foi confiado ao diretor Raoul Peck.

■ Fátima

Gênero: drama

Origem: França

Direção: Philippe Faucon

Elenco: Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche

Duração: 79 min

Classificação indicativa: 10 anos

Sinopse: Fátima cria sozinha as duas filhas: Souad, de 15 anos, adolescente rebelde; e Nesrine, de 18 anos, começando os estudos de medicina. Ela não fala bem francês, o que frustra sua comunicação com as filhas, mas ainda assim ambas são a razão para que ela siga em frente. Um dia, em seu emprego como empregada doméstica, ela cai de uma escada. Convalescendo, escreve em árabe tudo o que nunca conseguiu dizer às filhas em francês.

■ O Grande Dia

Título original: Le Grand Jour

Gênero: documentário

Origem: França

Direção: Pascal Plisson

Elenco: Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Delgermurun Deegii Batjargal

Duração: 89 min

Classificação indicativa: livre

Sinopse: Separados pela distância dos países onde vivem e com suas jornadas dificultadas pelas difíceis vidas que levam (Cuba, Índia, Mongólia e Uganda), as vidas de quatro jovens são unidas pelo desejo que eles possuem de vencer e superar obstáculos para conquistar seus sonhos e paixões em busca de uma vida melhor.

■ Kiki: Os Segredos do Desejo

Título original: Kiki, El Amor se Hace

Gênero: Comédia

Origem: Espanha

Direção: Paco León

Elenco: Paco León, Ana Katz, Candela Peña

Duração:102 min

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse: Cinco histórias de amor e sexo em Madri, na Espanha. Paco e Ana buscam reacender a paixão das suas relações sexuais. Jose Luis tenta retomar os sentimentos pela esposa Paloma, que está com a mobilidade limitada em uma cadeira de rodas após um acidente. Candelaria e Antonio são um casal tentar ser pais, mas ela vê como problema o fato de não conseguir ter um orgasmo com ele. Álex deseja satisfazer as fantasias de Natalia, enquanto ela se questiona se ela a pedirá em casamento. Sandra, por sua vez, é uma mulher solteira à procura de um homem para se apaixonar.

■ Más Notícias Para o Sr. Mars

Título original: Des Nouvelles de la Planète Mars

Gênero: comédia

Origem: França

Direção: Dominik Moll

Elenco: François Damiens, Vincent Macaigne, Veerle Baetens

Duração: 105 min

Sinopse: Philippe Mars é um homem sensato em um mundo irracional. Ele está tentando ser um bom pai, um adorável ex-marido, um bom colega e um compreensível irmão. Mas o planeta parece não estar alinhado ao seu favor. Com o seu filho virando um vegano extremo, sua filha uma empreendedora patológica e sua irmã vendendo pinturas de seus parentes nus, Phillipe se sente fora do controle com todos agindo de forma irregular.