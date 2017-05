Confira as atrações confirmadas para o Festeja Caldas Novas

Caldas Novas recebe muitos turistas durante todo o ano por causa de suas conhecidas águas quentes naturais, mas em julho, período de férias escolares, os visitantes terão ainda mais um grande atrativo, o "Festeja Caldas Novas", festival de música promovido pela Som Livre.

O evento acontece nos dias 21 e 22 de julho, no Caldas Music, e terá, entre as atrações, Wesley Safadão, Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Paula Mattos, Anitta, Zé Neto e Cristiano, Bruno e Marrone e Luiza Maurílio.

Os ingressos custam a partir de R$ 130 por pessoa. As entradas podem ser adquiridas por meio da loja online, na loja oficial do Festeja em Caldas Novas, no Water Park, no Clube Prive e nas lojas do Prive Diversão.

Festeja

Local: Caldas Music (Rodovia GO 213 Km 4,5 – Bairro Nova Canaã)