Confira a programação que vai agitar Goiânia nesta semana

Aguardada com ansiedade no calendário de eventos de Goiânia, a Exposição Agropecuária de Goiás – na boca do povo, Pecuária – já começa na sexta-feira na fervura máxima com o show da cantora Marília Mendonça. A moça é um fenômeno e deve lotar a arena do Parque de Nova Vila. A apresentação da musa da sofrência vai ser o sinal aberto para uma sequência de atrações de peso, que vão garantir a diversão nas próximas semanas de quem curte música sertaneja. Os românticos têm encontro marcado sábado no show do Roupa Nova. O teatro infantil traz duas boas opções no domingo. Já os fãs do rock pesado, não podem perder mais uma edição do Monstro Rocks, sábado, no Martim Cererê. A semana reserva ainda boas opções para os cinéfilos, com a Mostra Cinema e Direitos Humanos.

Confira as atrações que vão agitar Goiânia:

TERÇA-FEIRA

Cinema e direitos humanos

Começa na terça-feira e segue até o dia 23 a 11ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, uma realização do Ministério de Direitos Humanos. A mostra será realizada nas 26 capitais do País e no Distrito Federal. Em Goiânia, a programação será exibida no Cine Cultura, na Praça Cívica, e no Cine UFG, no Câmpus 2. Os filmes da programação são divididos em 22 sessões e têm entrada franca. A sessão de abertura será às 19 horas, no Cine Cultura, com os filmes Depois que Te Vi, de Vinicius Saramago, e De que Lado Me Olhas, de Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi. A programação pode ser conferida em facebook.com/mostracinema edireitoshumanosgoiania.

Entre o real e o infinito

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) abre, às 19 horas, a exposição Marilda Passos – Oscilações entre o Real e o Infinito. A mostra celebra os 25 anos de carreira da artista que abandonou a advocacia na área trabalhista para estudar Artes Visuais na UFG, onde se diplomou em 1993. A retrospectiva vai reunir cerca de 100 obras da artista, entre pinturas, esculturas, desenhos, técnicas mistas sobre papel e fotografias. A exposição seguirá aberta ao público até 16 de julho, de terça a sexta, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas e, aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18 horas. Rua 1, nº 605, Setor Oeste. Mais informações: 3524-1189.

Em clima de barzinho

Quatro cantores da noite goianiense dividem o palco do Teatro Sesi, às 20 horas, no show Goiânia Bar. Gilberto Correia, Charles D’Artagnan, Celso Galvão e Marcos Antônio selecionaram as músicas preferidas dos frequentadores dos bares de Goiânia para tocarem no show, que terá a participação de uma banda formada por Marco Monteiro (guitarra), Markin (bateria) e Hulck Pontes (contrabaixo). A apresentação faz parte do projeto Terça no Teatro e a entrada é o equivalente a 2 quilos de alimentos não perecíveis ou um livro literário. O teatro fica na Av. João leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Mais informações: 3259-0800.



QUINTA-FEIRA

MPB sinfônico

A Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta, às 20 horas, no Teatro Basileu França, o concerto MPB Sinfônico. Com regência do maestro convidado Sidney Ricardo e participação das cantoras Célia Valadão e Ellen Lara, e do guitarrista Fabiano Chagas, o grupo apresenta o melhor da MPB com arranjos orquestrais. Clássicos como Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Morais; Aquarela do Brasil, de Ary Barroso; e Brasileirinho, de Waldir Azevedo, fazem parte do repertório escolhido para a noite, que tem entrada franca. Mais informações: 3201-4044.



SEXTA-FEIRA

Tempo de pecuária

Estrela de primeira grandeza da música sertaneja atual, Marília Mendonça, do hit Infiel, será a responsável por abrir a maratona de shows da 72ª Exposição Agropecuária de Goiás, que prossegue até dia 28. No sábado, será a vez do show de Gusttavo Lima na festa. Os shows estão previstos para começar às 22 horas. Evento dos mais aguardados do calendário de entretenimento do Estado, a pecuária oferece opções de lazer para todos os públicos, inclusive para as crianças, que terão show especial programado para domingo. Os ingressos para os dias de show custam R$ 40 (inteira). Mais informações: 3093-5111.

Comédia

O ator Marcos Majella, uma das revelações do humor nacional com o seu personagem Ferdinando, no Multishow, se apresentará com Pablo Sanábio e Pedroca Monteiro no espetáculo Desesperados, em Goiânia e Anápolis. Na capital, o show terá três apresentações no Teatro Madre Esperança Garrido: uma na sexta, às 22 horas, e duas no sábado, às 19 e às 21 horas. Já em Anápolis, a sessão será domingo, às 18 horas, no Teatro São Francisco. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Mais informações: originalingresso.com e 4141-2270.



SÁBADO

Monstro Rocks

Os brasilienses da banda Violator são os responsáveis pelo som do Monstro Rocks #34, no Centro Cultural Martim Cererê. As goianas Ressonância Mórfica, Revolted, Frieza, Armum e Sociofobia também vão se apresentar na festa, que começa às 20 horas. Banda de thrash metal formada em 2002, a Violator não levou mais que uma demo e duas coletâneas para ser considerada uma das promessas do estilo no Brasil. Os ingressos custam R$ 20 (antecipado). Mais informações: meubilhete.com/violatorgoiania.

Roupa Nova

Fenômeno da música brasileira e com público cativo em Goiânia, o Roupa Nova está de volta à cidade para apresentar o show Todo Amor do Mundo na Atlanta Music Hall, a partir das 23 horas. O álbum Todo Amor do Mundo, que deu origem à atual turnê, foi lançado em 2016 e traz histórias que marcaram as vidas artísticas de seus seis componentes. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 2 mil. Mais informações: 3931-0505.

Ex-Catedral

Depois de 28 anos de carreira na Banda Catedral, os cantores Kim e Júlio agora fazem turnê nacional apresentando a dupla KJ. Pela primeira vez em Goiânia, eles se apresentam às 21 horas, no Teatro Sesi. O show #clubedaboamúsica destaca os maiores sucessos da antiga banda. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.



DOMINGO

Divertida Mente

A Cia. de Teatro Carlos Moreira apresenta, às 17 horas, o espetáculo infantil Divertida Mente, no Teatro Madre Esperança Garrido. A peça conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta situações importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal. Decepcionada com a nova casa, apavorada com a mudança de escola e os novos colegas, começa uma agitação entre as emoções que vivem no centro de controle de sua mente e a ajudam com conselhos em sua vida cotidiana. Assim, sentimentos como alegria, medo e raiva ganham vida na história. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Crianças de até 3 anos têm entrada franca. Mais informações: 3249-0435.

Mundo Bita

Um dos maiores fenômenos infantis dos últimos anos, Mundo Bita ocupa o Teatro Sesi, às 17 horas, com o musical que reúne Bita, Lila, Tito e Dan, acompanhados da cantora Flora. No espetáculo Show do Bita, a trupe canta e brinca com a garotada Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Av. João leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.