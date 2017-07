Confira a programação dos cinemas de Goiânia nesta semana

Pré-estreias

O Filme da Minha Vida

Brasil, 2017. Direção de Selton Mello. Com Vincent Cassel, Selton Mello, Johnny Massaro, Bia Arantes, Bruna Linzmeyer. Drama, 1h42. Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar a família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida.

Kinoplex Goiânia 6, às 18h50 (somente sexta e sábado). Lumière Bougainville 5, às 21h30 (somente sexta e sábado).

Monsieur & Madame Adelman

França, 2017. Direção de Nicolas Bedos. Com Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès. Comédia dramática, 2h. Legendado. Sarah e Victor estiveram juntos por 45 anos. No funeral dele, Sarah é abordada por um jornalista que deseja contar a história de seu marido, um renomado escritor, a partir do olhar da mulher que sempre o acompanhou. A partir de então, ela passa a contar as minúcias do relacionamento que tiveram, incluindo segredos bastante íntimos.

Lumière Bougainville 3, às 19h (somente sábado).

Estreias

Em Ritmo de Fuga

(Baby Driver) – Reino Unido, EUA, 2017. Direção de Edgar Wright. Com Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx. Suspense policial, 1h53. Legendado. O jovem Baby tem uma mania curiosa: ele precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Mesmo assim, o rapaz revela-se uma motorista excelente, e começa a trabalhar para uma gangue de criminosos. Quando um assalto a banco não sai como planejado, ele cai na estrada em fuga.

Buriti 4, dubl., às 14h50, 17h10, 19h30 e 21h50. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h25 e 19h45. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 21h55. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 21h45 (exceto quarta). Cinemark Flamboyant 6, leg., às 13h40, 16h30 e 19h15 (quarta, extra às 22h10). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 14h15, 17h e 19h45, e leg., às 22h20. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. Lumière Araguaia 5, dubl., às 13h, 17h, 19h15 e 21h30. Lumière Banana 4, dubl., às 13h, 17h, 19h15 e 21h30. Lumière Bougainville 5, dubl., às 17h, e leg., às 13h, 19h15 e 21h30 (exxceto sexta e sábado). Lumière Portal Sul 2, às 14h20, 16h45, 19h10 e 21h30.

Dunkirk

EUA, França, Reino Unido, Holanda, 2017. Direção de Christopher Nolan. Com Fionn Whitehead, Jack Lowden, Harry Styles. Guerra, 1h47. Legendado e dublado. Na Operação Dínamo, mais conhecida como a Evacuação de Dunquerque, soldados aliados da Bélgica, do Império Britânico e da França são rodeados pelo exército alemão e devem ser evacuados durante uma feroz batalha no início da Segunda Guerra Mundial.

Cineflix Aparecida 1, às 22h05. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 17h10 e 19h25. Cineflix Aparecida 3, leg., às 21h45. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 12h, 14h30, 17h, 19h30 e 22h (segunda, somente às 12h e 14h30). Cinemark Flamboyant 3, leg., às 15h10, 17h50 e 20h25. Cinemark Flamboyant 5, leg., às 23h40 (somente sábado). Cinemark Passeio 2, dubl., às 19h e 21h50. Cinépolis Cerrado 3, dubl., às 20h40. Cinépolis Cerrado 7, leg., às 21h45. Kinoplex Goiânia 5, leg., às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Lumière Araguaia 3, dubl., às 14h50, 17h, 19h10 e 21h30. Lumière Banana 3, dubl., às 14h50, 17h, 19h10 e 21h30. Lumière Bougainville 1, leg., às 14h50, 17h, 19h10 e 21h30.

Como se Tornar um Conquistador

(How To Be a Latin Lover) – EUA, 2017. Direção de Ken Marino. Com Rob Lowe, Kristen Bell, Eugenio Derbez. Comédia, 1h55. Legendado e dublado. Um homem mulherengo é despejado pela namorada e se vê forçado a voltar a morar com a distante irmã e seu jovem filho, que aparentemente é problemático.

Cinemark Flamboyant 2, leg., às 18h20 e 21h. Cinemark Passeio 6, dubl., às 19h15 e 22h.

Em cartaz

Transformers 5 – O Último Cavaleiro

(Transformers: The Last Knight) – EUA, 2017. Direção de Michael Bay. Com Mark Wahlberg, Laura Haddock, Josh Duhamel, Anthony Hopkins. Ficção científica, 2h29. Legendado e dublado. O gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando de muita ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade.

Buriti 1, dubl., às 14h10 e 19h10. Buriti 2, 3D, dubl., às 16h e 21h15. Cine Ritz 2, dubl., às 15h20 e 18h10, e 3D, dubl., às 21h. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 14h30. Cineflix Aparecida 5, 3D, dubl., às 16h, 19h e 22h. Cinemark Flamboyant 5, 3D, dubl., às 13h20, e 3D, leg., às 17h15 e 20h30. Cinemark Flamboyant 7, leg., às 23h30 (somente sábado). Cinemark Flamboyant 8, às 11h50 (sábado e domingo, às 11h40), 15h, 18h15 e 21h30. Cinemark Passeio 4, 3D, dubl., às 13h50, 17h20 e 20h50. Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 15h30 e 21h30. Cinépolis Cerrado 5, 3D, dubl., às 12h30, 15h30, 18h45 e 22h (exceto quarta). Cinépolis Cerrado 6, 3D, dubl., às 14h30 e 21h, e 3D, leg., às 17h45. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 13h. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 17h30 e 20h30. Lumière Araguaia 1, dubl., às 13h, 15h50, 18h40 e 21h30. Lumière Banana 1, dubl., às 13h, 15h50, 18h40 e 21h30. Lumière Bougainville 4, dubl., às 13h; 3D, dubl., às 18h40, e leg., às 15h50 e 21h30. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 14h30, 17h40 e 20h45.

7 Desejos

(Wisho Upon) – EUA, 2017. Direção de John R. Leonetti. Com Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee. Suspense, 1h38. Legendado e dublado. A adolescente Claire descobre uma caixa mágica, que lhe concede sete desejos. Claire acaba fazendo apenas desejos pessoais e coisas ruins começam a acontecer. Com isso ela descobre que dentro da caixa vive uma entidade malvada, que pode estar causando esses acontecimentos terríveis.

Buriti 1, dubl., às 17h10 e 22h. Buriti 6, dubl., às 20h10. Cineflix Aparecida 4, dubl., às 19h50 e 21h50. Cinemark Passeio 1, dubl., às 12h55 (sábado, às 13h15), 15h50, 18h10 e 20h30 (sábado, extra às 23h). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 17h30, 20h e 22h30. Kinoplex Goiânia 1, dubl., às 13h10. Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h40. Lumière Araguaia 2, dubl., às 21h30. Lumière Banana 5, dubl., às 21h30. Lumière Bougainville 3, leg., às 21h30.

De Canção em Canção

(Song To Song) – EUA, 2017. Direção de Terrence Malick. Com Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender. Musical, 2h08. Legendado. Em Austin, no Texas, dois casais – os compositores Faye e BV –, e o magnata da música com uma garçonete que ele ilude – perseguem o sucesso por intermédio de uma paisagem de rock’n’-roll, sedução e traição.

Lumière Bougainville 3, às 18h50.

Carros 3

(Cars 3) – EUA, 2017. Direção de Brian Fee. Animação, 1h49. Legendado. Durante mais uma disputa eletrizante nas pistas, o campeão Relâmpago McQueen acelerou demais e acabou perdendo o controle. Agora, após ter capotando várias vezes e quase ter partido dessa para melhor, o vermelinho vai ter sua vida alterada para sempre. O acidente foi tão grave que, com os estragos, McQueen pode ter de se aposentar de vez.

Buriti 2, às 13h45, e 3D, às 19h. Buriti 3, às 16h30. Cine Ritz 1, às 14h e 16h10 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 4, às 17h30. Cineflix Aparecida 5, 3D, às 13h40. Cinemark Flamboyant 3, às 13h, 15h30 e 18h (na segunda, somente às 12h30). Cinemark Passeio 2, às 11h50. Cinemark Passeio 7, 3D, às 12h50 e 18h50. Cinépolis Cerrado 3, às 13h, 15h45 e 18h15. Kinoplex Goiânia 2, às 15h50 e 18h10. Lumière Araguaia 2, às 19h10. Lumière Araguaia 4, às 14h10 e 16h30. Lumière Banana 2, às 14h10 e 16h30. Lumière Banana 5, às 19h10. Lumière Bougainville 3, às 14h10 e 16h30 (exceto sábado). Lumière Portal Norte 1, às 13h40. Lumière Portal Norte 3, às 14h45 e 18h40. Lumière Portal Sul 3, às 13h, 15h45, 18h30 e 21h15. Multicine Cidade Jardim 1, às 14h45 e 19h45.

Detetives do Prédio Azul (D.P.A.), o Filme

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta, Tamara Taxman, Suely Franco, Otávio Müller, Mariana Ximenes. Família, 1h29. Os Detetives do Prédio Azul são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá eles presenciam um crime “mágico”, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha – o quadro falante da Vó Berta – desaparece, e dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua Kombi azul novinha para ser a sede de investigação. A aventura fica completa quando Tom, Mila e Capim, fundadores do clubinho original, são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para ajudar no caso.

Buriti 6, às 14h15, 16h10 e 18h10. Cineflix Aparecida 3, às 13h30 e 15h20. Cinemark Flamboyant 2, às 11h35, 14h e 16h15. Cinemark Passeio 6, às 11h40, 14h e 16h30. Cinépolis Cerrado 4, às 13h10 e 15h15. Kinoplex Goiânia 3, às 13h20 e 15h20. Kinoplex Goiânia 6, às13h50 (somente sexta e sábado), 14h20 e 16h20 (exceo sexta e sábado). Lumière Araguaia 2, às 15h30. Lumière Banana 5, às 15h30.

Faces de uma Mulher

(Orpheline) – França, 2017. Direção de Arnaud des Pallières. Com Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot. Drama, 1h51. Legendado. Karine leva uma vida tranquila como professora na escola primária, enquanto pensa em ter um filho com o namorado por intermédio de inseminação artificial. Um dia, no entanto, a polícia bate a sua porta para prendê-la. Voltando em sua história, compreendemos que essa mulher órfã já teve vidas muito diferentes, adotando outros nomes e sobrevivendo ao passado de violências e abusos. A cada retorno ao passado, Karine é vivida por uma atriz diferente.

Cine Cultura, às 16h30.

Além da Ilusão

(Planetarium) – França, 2017. Direção de Rebecca Zlotowski. Com Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger. Drama, 1h48. Legendado. Paris, 1943. As irmãs Laura e Kate Barlow realizam uma série de apresentações onde se comunicam com os mortos. Fascinado com a possibilidade, o produtor francês André Korben solicita uma sessão particular. Decidido a encontrar um meio de filmar seres sobrenaturais, ele apresenta o cinema às irmãs. Enquanto Laura experimenta a possibilidade de se tornar atriz, Korben realiza seguidas gravações ao lado de Kate, que possui poderes mediúnicos.

Cine Cultura, às 18h30.

Paterson

EUA, 2017. Direção de Jim Jarmusch. Com Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji. Comédia dramática, 1h58. Legendado. Na cidade de Paterson, em Nova Jersey, EUA, Paterson, um pacato motorista de ônibus local, vira um personagem conhecido por se destacar em uma arte diferente da condução de veículos: o rapaz é também um poeta.

Cine Cultura, às 20h30.

Homem-Aranha – De Volta ao Lar

(Spider-Man: Homecoming) – EUA, 2017. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. Aventura, 2h13. Legendado e dublado. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Buriti 3, dubl., às 13h50, 18h50 e 21h30. Buriti 5, dubl., às 21h40. Cine Ritz 1, dubl., às 18h20, e 3D, dubl., às 21h. Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 13h55, 16h35 e 19h15. Cinemark Flamboyant 3, leg., às 20h45 (exceto segunda). Cinemark Flamboyant 4, 3D, dubl., às 12h45 e 15h45, e 3D, leg., às 18h45. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 22h10 (exceto quarta). Cinemark Passeio 3, 3D, dubl., às 21h. Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 13h30, 17h e 20h (sábado, extra às 23h10). Cinépolis Cerrado 1, 3D, dubl., às 13h20, 16h15, 19h15 e 22h10. Kinoplex Goiânia 6, dubl., às 16h (somente sexta e sábado) e 18h20 (exceto sexta e sábado), e leg., às 21h10. Lumière Araguaia 4, dubl., às 18h50 e 21h30. Lumière Banana 2, dubl., às 18h50 e 21h30. Lumière Bougainville 2, dubl., às 18h50, e leg., às 14h10 e 21h30. Lumière Portal Norte 1, dubl., às 16h e 21h20, e 3D, dubl., às 18h40. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 18h20 e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, 3D, dubl., às 15h20, 18h15 e 21h.

Meu Malvado Favorito 3

(Despicable Me 3) – EUA, 2017. Direção de Kyle Balda e Pierre Coffin. Animação, 1h30. Dublado. O ex-ator mirim e astro de TV Balthazar Bratt foi um típico malvado bem-sucedido nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. Em meio a tudo isso, Gru também vai encontrar o seu irmão gêmeo, Dru.

Buriti 5, às 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40. Cine Ritz 2, às 13h30 (domingo, extra às 11h). Cineflix Aparecida 1, às 13h35 e 15h30. Cinemark Flamboyant 7, às 12h10, 14h15, 16h40, 19h e 21h15. Cinemark Passeio 2, dubl., às 14h30 e 16h45. Cinemark Passeio 3, 3D, às 13h, 16h e 18h30. Cinépolis Cerrado 7, 3D, às 12h45, 15h, 17h15 e 19h30. Kinoplex Goiânia 1, às 15h10, 17h20, 19h20 e 21h20. Lumière Araguaia 2, às 13h40 e 17h20. Lumière Araguaia 3, às 13h. Lumière Araguaia 5, às 15h10. Lumière Banana 3, às 13h. Lumière Banana 4, às 15h10. Lumière Banana 5, às 13h40 e 17h20. Lumière Bougainville 1, às 13h. Lumière Bougainville 2, às 16h50. Lumière Bougainville 5, às 15h10. Lumière Portal Norte 3, às 13h, 16h50 e 20h50. Lumière Portal Sul 1, às 13h10, 16h50 e 20h40, e 3D, às 15h e 18h40. Multicine Cidade Jardim 1, às 17h20.