Confira a programação do fim de semana em Goiânia

Exposição

Mostra Mundi abre segunda edição no Flamboyant

Artesanatos diversos e artigos exóticos com riqueza de detalhes, cores variadas e materiais diferenciados são alguns dos atrativos do Mostra Mundi, que será realizada no térreo 1 do Flamboyant Shopping Center, a partir desta sexta-feira até o dia 27. O artesanato e as peças decorativas são provenientes de sete países: Índia, Paquistão, Filipinas, Emirados Árabes, Turquia, Peru e Itália e contam um pouco da cultura de cada local. Nesta edição, os espaços da Itália e da Turquia estão repletos de novidades, com acessórios em cristal de murano e as porcelanas provenientes das cidades de Iznik e Kütahya, respectivamente. O Peru também apresenta uma peça muito tradicional na região, o poncho. O agasalho totalmente feito à mão é tecido com lã de lhama, considerada uma das mais quentes do mundo. A entrada é franca e o acervo exposto estará à venda. Visitação de segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas, e domingo, das 14 às 20 horas. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.

Sertanejo

Erick Chaves anima happy hour no Shopping Cerrado

O cantor Erick Chaves é a atração desta sexta-feira do projeto Menu Musical, na praça de alimentação do Shopping Cerrado. Ele levará o sertanejo para o público. Em carreira solo desde 2010, o cantor já fez parte de várias bandas e duplas sertanejas anteriormente. O artista versátil traz um repertório que vai desde o sertanejo universitário até as modas de viola. Entrada franca. Avenida Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

SEXTA-FEIRA (4)

TEATRO

Amor e Caos, a Era do Rádio – Espetáculo da companhia Os Menestréis. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingressos: R$ 7 (comerciários). R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) e R$ 8 (conveniados). Rua 15 c/ Rua 19, Centro. Informações: 3261-6619.

SHOW

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Jade Mustafé, Larissa Moura, Cristina Guedes, Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

Banda Discopraise – Show gospel. No Teatro Sesi, às 19h30. Ingresso: R$ 50 (inteira). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

HAPPY HOUR

Erick Chaves – No Shopping Cerrado, a partir das 19 horas. Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

NOITE

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Carlos & Jader, DJ Darly – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Ed. Executive Tower, Setor Marista.

Back Doors Band – Com tributo a The Doors. No Bolshoi Pub, à meia-noite. Rua T-53, esquina c/ T-2, Setor Bueno.

MC Xis, DJs Alan Honorato e Daniel de Mello – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Rockover – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505 e 9688-5819.

The Juns – No Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

The Volve – Com tributo a U2. No Cerrado Bar, a partir das 22 horas. Av. T-3, Setor Bueno.

SÁBADO (5)

TEATRO

Rodrigo Marmore – Na Hora da Criança, com contação de histórias. Na Saraiva do Passeio das Águas Shopping, a partir das 16 horas. Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Setor Fazenda Caveiras. Informações: 8151-3646.

SHOW

Humberto Gessinger – Com show da nova turnê Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 200 (fronstage open bar) e R$ 400 (camarote open bar). Valores de inteira. GO-020, km, saída para Bela Vista.

DiPaullo e Paulino, Trio Parada Dura e Paraná – No Atlanta Music Hall, a partir das 22 horas. BR-153, Km 11, Aparecida de Goiânia, saída para São Paulo. Informações: 4007-1108.

Cleber e Cauan – No Deu Praia, a partir das 16 horas. Ingresso: R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino). Valores de primeiro lote, sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303.

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Jade Mustafé, Larissa Moura, Cristina Guedes, Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

NOITE

Soultrip Rock Band – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Marcos Biank, Mauricio & Eduardo – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Ed. Executivo Tower, Setor Marista.

Grace Carvalho – A cantora interpreta repertório de Gal Costa. No Salve! Coletivo, às 22 horas. Ingresso: R$ 10. Rua C-185, nº 667, Setor Nova Suíça.

Banda U2One – No Bolshoi Pub, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 50 (valor sujeito a alteração de acordo com a demanda). Rua T-53, esquina c/ T-2, Setor Bueno.

La Nielita, El Kurtzón e Bárbara Novais – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

DOMINGO (6)

SHOW

Sorriso Maroto – No Deu Praia, a partir das 16 horas. Ingresso: R$ 70. Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303.

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Marcelo Maia e Manassés. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

NOITE

Banda Xeque-Mate – No Tapera’s, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (masculino) e R$ 10 (feminino). Av. Lauricio Pedro Rasmussen, nº 213, Vila Santa Isabel. Informações: 98547-1341.

Excalibur Band – No The Dark Side Bar, a partir das 20 horas. Praça C-114, nº 63, Jardim América. Informações: 3954-0093.

Conjunto Samba Matuto – No Café Nice, a partir das 19h30. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Henrique & Rangel – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Avenida 136, Executive Tower n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Luxúria de Lillith, Ressonância Mórfica, Frieza, Leech Eclipse – No Diablo Pub, partir das 18 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Kenedy Marçal e Trio – No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Avenida Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista.