Confira a programação do fim de semana em Goiânia

Quarteto de artistas plásticos expõem no Serras de Goyaz

Os artistas plásticos Vanyr Carlla, Glória Mariano, Selma Di Medeiros (ao lado, uma de suas obras) e Thomaz Potenciano abrem nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, a exposição 4º Quarteto em Mostra, no Hotel Serras de Goyaz. Artista plástica, poetisa e escritora, Vanyr Carlla lançou-se na pintura em 2010, com estilo diversificado. Domina estilos como clássico, acadêmico e contemporâneo e é habilitada na técnica óleo sobre tela, com inúmeras mostras no currículo. Também escritora, Glória Mariano desenvolve trabalho utilizando a dinâmica pintura digital, que cria e mescla imagens. De professora primária a artista plástica, Selma Di Medeiros trocou a cidade grande pela vida rural em um reencontro com suas raízes e agora pinta o amanhecer e o pôr do sol, além de personagens com seus afazeres na simplicidade da roça. Também autodidata, Thomaz Potenciano desenvolve sua arte há mais de 25 anos. Seu consiste em criar usando materiais do cotidiano para compor expressões diferenciadas de arte sacra, natureza, mosaico e escultura. A mostra é coordenada por Miro Pires e Brenda Lee e fica em cartaz por dois meses, podendo ser visitada a qualquer momento, inclusive em fins de semana e feriados. Entrada franca. Av. Paranaíba, nº 1.445, Centro. Informações: 99252-4858.

Festival Córtex traz exposição sobre Aparecida de Goiânia

O Aparecida Shopping recebe até domingo o 1º Festival Córtex: Experiências Digitais, com a exposição virtual Conheça Sua Cidade. Das 14 às 22 horas, o público pode visitara atração que proporciona experiência de passeio turístico virtual em 360º por Aparecida de Goiânia. Enquanto uma pessoa explora a cidade, as outras vão poder acompanhar tudo que está sendo visto por telões que estarão instalados no espaço da exposição. Dentre os pontos da cidade de Aparecida que poderão ser explorados virtualmente estão a Igreja da Matriz, Ceu das Artes Orlando Alves Carneiro e Monumento às Nações Indígenas. A atração é gratuita. Av. Independência, Área 1, Setor Serra Dourada, Aparecida de Goiânia.

SEXTA (28)

SHOW

Arraiá do Cerrado – Com shows de Falamansa, Almir Pessoa e apresentações de quadrilhas. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 19 horas. Entrad franca. GO-020. km 0, saída para Bela Vista. Informações: 3201-8106 .

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Maíra, Nila Branco, Cejane Verdejo, Bel Maia e Wilany Germano. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

HAPPY HOUR

Rauster e Danilo – No Buriti É Show, a partir das 19h30. Entrada franca. Av. Rio Verde, qd. 102/104, Vila São Tomaz.

NOITE

Banda Larga – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artística: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Sertanejo e Forró – No Projeto Sons de Mercado, a partir das 20 horas. Entrada franca. Mercado Popular, Rua 74, nº 329, Centro.

Kamisa 10 – No Tapera’s, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (masculino) e R$ 10 (feminino). Av. Lauricio Pedro Rasmussen, nº 213, Qd M, Lt 22, Vila Santa Isabel. Informações: 98547-1341.

Jefferson Moraes, DJ Rafael Ramalho – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Ed. Executive Tower, n° 960, Setor Marista.

Guilherme Alb, David Barbosa, Daniel De Mello, Giovanni Alcântara – Diablo Pub, a partir das 21 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Vero – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505 e 9688-5819.

Welder Matos – Tributo a Legião Urbana. No Cerrado Bar, a partir das 22 horas. Av. T-3, setor Bueno. Informações: 3274-4615.

SÁBADO (29)

TEATRO

Meu Passado Me Condena A Peça – Com Fábio Porchat e Miá Mello. No Teatro Rio Vermelho, às 19 horas e às 21h30. Ingressos: R$ 120 (inteira). Centro de Convenções de Goiânia, Entrada pela Rua 4, Centro. Informações: 4141-2270 ou www.culturadoriso.com.

Cadê meu Palito? – Infantil com Expressão Cia Teatral. No Teatro Sesc Centro, a partir 17 horas. Ingresso: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

SHOW

Arraiá do Cerrado – Com shows de Moraes Moreira, César e Alessandro, DJ Caik e apresentações de quadrilhas. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 19 horas. Entrad franca. GO-020. km 0, saída para Bela Vista. Informações: 3201-8106.

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Maíra, Nila Branco, Cejane Verdejo, Bel Maia e Wilany Germano. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

HAPPY HOUR

Túlio César – No Shopping Cerrado, a partir das 19 horas. Entrada franca. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

NOITE

DJs Herbert Tonn e Wendell Holanda – No Avalon Club, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 40 (com nome na lista). Valor sujeito a alteração após a meia-noite.Rua 137, nº 241, Setor Marista. Informações: 3956-0610.

Xexéu – No Projeto Sons de Mercado, a partir das 20 horas. Entrada franca. Mercado Popular, Rua 74, nº 329, Centro.

Leandro Moreira, DJ Gabriel Cardoso – No Cowboy Western, a partir das 22 horas. Praça Senador José de Morais Filho, Parque Amazônia. Informações: 3988-8803.

Banda Mad Hero – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artística: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Yogo & Deluca, Victor & Neto – Na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136 Executive Towe, n° 960, Setor Marista.

Guilherme Alb, Pedro Hernandez, David Barbosa – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

DJs Rodrigo Carrilho, Pablo Kossa e Lincoln Turini – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 60. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Morning Glory – Com Tributo à Oasis. No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505 e 9688-5819.

Clube Retrô – No Cerrado Bar, a partir das 22 horas. Av. T-3, Setor Bueno.

DOMINGO (30)

TEATRO

Lady Bug Ao Vivo – Infantil. No projeto Pôr do Sol, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 15 horas. Ingresso: R$ 25. GO-020, km 0, saída para Bela Vista.

SHOW

Arraiá do Cerrado – Com shows de Rastapé, Jefferson Leite e apresentações de quadrilhas. No Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 19 horas. Entrad franca. GO-020. km 0, saída para Bela Vista. Informações: 3201-8106.

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Diones Correntino (piano) e Anderson Vinícius (bandolin) e Brazil in Trio (instrumental). No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

NOITE

Grupo Heróis de Botequim – No Café Nice, a partir das 19 horas. Couvert artística: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Bandas Sugar Kane, Sã, Sheena Ye, Critical Strike – No Diablo Pub, a partir das 18 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Liga Joe – No Cerrado Bar, a partir das 19 horas. Av. T-3, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.