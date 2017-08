Confira a programação das salas de cinema em Goiânia e na Região Metropolitana

Estreias

A Torre Negra

(The Dark Tower) – EUA, 2017. Direção de Nikolaj Arcel. Com Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV). Aventura, 1h35. Legendado e dublado. Um pistoleiro chamado Roland Deschain percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Essa busca envolve uma intensa perseguição ao poderoso Homem de Preto, passagens entre tempos diferentes, encontros intensos e confusões entre o real e o imaginário. Baseado na obra literária homônima de Stephen King.

Buriti 2, dubl., às 14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Cine Ritz 1, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Cineflix Aparecida 1, dubl., às 17h30, 19h30 e 21h30, e leg., às 15h10. Cinemark Flamboyant 4, leg., às 15h e 20h30 (sexta e sábado, extra às 22h40). Cinemark Flamboyant 8, leg., às 13h40, 16h, 18h45 e 21h30. Cinemark Passeio 1, dubl., às 14h40, 17h10 e 19h30 (sábado e domingo, extra às 12h30), e leg., às 22h. Cinemark Passeio 5, dubl., às 13h50, 16h40 e 20h (sábado, extra às 22h30). Cinépolis Cerrado 2, dubl., às 15h30, 17h45 e 20h (sábado e domingo, extra às 13h15), e leg., às 22h15. Kinoplex Goiânia 1, leg., às 16h30, 18h50 e 21h (sábado e domingo, extra às 14h10). Lumière Araguaia 1, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Lumière Banana 1, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Lumière Bougainville 1, dubl., às 15h15, e leg., às 13h20, 17h10 e 21h30 (quarta, às 13h30 e 17h30). Lumière Portal Norte 1, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Lumière Portal Sul 1, dubl., às 15h, 17h, 19h e 21h. Multicine Cidade Jardim 2, dubl., às 14h55, 17h05, 19h10 e 21h15.

Bingo, o Rei das Manhãs

Brasil, 2017. Direção de Daniel Rezende. Com Vladimir Brichta, Leandra Leal, Augusto Madeira. Drama, 1h51. Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos intérpretes do palhaço Bozo no programa matinal homônimo exibido pelo SBT durante a década de 1980. Barreto alcançou a fama graças ao personagem, apesar de jamais ser reconhecido pelas pessoas por sempre estar fantasiado. Essa frustração o levou a se envolver com drogas, chegando a utilizar cocaína e crack nos bastidores do programa.

Buriti 1, às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. Cineflix Aparecida 4, às 15h30 (sexta a domingo, às 14h30), 19h20 e 21h40 (sexta a domingo, extra às 17h). Cinemark Flamboyant 3, às 14h (exceto quarta), 16h35, 19h10 e 21h45. Cinemark Passeio 2, às 13h10, 15h40, 18h20 e 21h. Cinépolis Cerrado 6, às 14h, 16h30, 19h e 21h45. Kinoplex Goiânia 5, às 16h20, 18h40 e 21h10 (sábado e domingo, extra às 14h). Lumière Bougainville 5, às 14h20, 16h45, 19h10 e 21h30 (exceto sábado e domingo). Lumière Portal Norte 3, às 14h, 16h20, 18h40 e 21h.

Na Mira do Atirador

(The Wall) – EUA, 2017. Direção de Doug Liman. Com Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli. Suspense de guerra, 1h28. Legendado e dublado. Em pleno campo de batalha, dois soldados americanos descobrem que estão na mira de um atirador iraquiano. Eles não sabem onde o inimigo se esconde, nem podem se comunicar um com o outro, já que o adversário está interceptando a conversa dos americanos via rádio comunicador. Escondidos atrás de uma pequena parede de pedra, eles têm de encontrar uma maneira de sair vivos.

Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 19h15 e 21h30.

O Castelo de Vidro

(The Glass Castle) – EUA, 2017. Direção de Destin Daniel Cretton. Com Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts. Drama, 2h07. Legendado e dublado. Baseado no livro Castelo de Vidro, da jornalista Jeanette Walls, a trama retrata a infância de Walls, criada com os irmãos no seio de uma família desequilibrada, bastante pobre e nômade.

Cinemark Flamboyant 6, leg., às 16h15 e 22h10. Lumière Bougainville 1, leg., às 19h. Lumière Bougainville 2, leg., às 14h e 16h30. Lumière Bougainville 3, leg., às 21h30 (somente hoje, amanhã e domingo).

Mulher do Pai

Brasil, Uruguai, 2017. Direção de Cristiane Oliveira. Com Maria Galant, Marat Descartes, Veronica Perrotta. Drama, 1h34. A adolescente Nalu precisa cuidar do pai cego, após a morte da avó que os criou como irmãos. Quando Ruben percebe o amadurecimento da filha, surge uma desconcertante intimidade entre eles. Mas, com a chegada de Rosário, o ciúme ganhará espaço na vida de ambos.

Cine Cultura, às 15h10 (hoje, sessão com acessibilidade para deficientes visuais, em parceria com Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, e legendagem em Libras para os deficientes auditivos).

O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Mäki

(Hymyilevä Mies) – Finlândia, Alemanha, Suécia, 2017. Direção de Juho Kuosmanen. Com Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff. Drama biográfico, 1h33. Legendado. Olli Mäki, um boxeador finlandês, luta para sobreviver no difícil e complicado ano de 1962. Ele leva uma vida tranquila e pacata que é virada ao avesso quando, de repente, recebe a chance de sua vida: lutar na final do Campeonato Mundial de Boxe na categoria peso-pena. Rapidamente elevado ao status de símbolo nacional, Olli precisará controlar as expectativas da nação para tentar vencer a luta.

Cine Cultura, às 17h10.

Nunca Me Sonharam

Brasil, 2017. Direção de Cacau Rhoden. Documentário, 1h24. Um panorama sobre o ensino médio nas escolas públicas do Brasil sob diferentes pontos de vista, principalmente a partir dos estudantes. Isso é mostrado por meio de relatos de jovens, professores, diretores de escolas e especialistas. O foco é o valor da educação; os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive essa realidade.

Lumière Araguaia 1, às 8h30 (somente hoje e amanhã). Lumière Banana 1, às 8h30 (somente hoje e amanhã). Lumière Portal Norte 1, às 8h30 (somente hoje e amanhã). Lumière Portal Sul 1, às 8h30 (somente hoje e amanhã).

Em cartaz

João, o Maestro

Brasil, 2017. Direção de Mauro Lima. Com Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes. Drama biográfico, 1h56. Quando criança, João Carlos Martins foi considerado um prodígio do piano. Aos poucos, sua fama ganhou os noticiários e levou o músico à Europa e a outros países da América do Sul. Estabelecido como pianista de sucesso, na fase adulta, sofre um acidente que prejudica o movimento da mão direita. João tenta se restabelecer e, enquanto isso, apresenta-se em concertos para uma mão só. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda. João reinventa-se mais uma vez, como maestro.

Cinemark Flamboyant 2, às 12h40, 15h30, 18h05 e 20h45 (exceto terça, com sessões às 14h35 e 17h15, e quarta, às 14h, 17h15 e 20h – sábado, extra às 23h20). Cinépolis Cerrado 3, às 14h50, 17h30 e 20h20. Kinoplex Goiânia 6, às 16h, 18h30 e 21h05 (sábado e domingo, extra às 13h30). Lumière Bougainville 3, às 14h, 16h30 e 19h (hoje, amanhã e domingo – sábado, às 16h30 e 21h10; sexta e de segunda a quarta, às 16h30, 19h e 21h30).

Uma Família Feliz

(Happy Family) – Alemanha, 2017. Direção de Holger Tappe. Animação, 1h33. Dublado. Emma, a mãe da família Wishbone, está tentando de todas as formas salvar a relação com seus familiares, que não é nada amigável. Já que nenhum deles se dá muito bem e a paz e tranquilidade são quase impossíveis, ela planeja uma noite de diversão fora de casa. Mas a confusão começa quando, inesperadamente, uma bruxa os transforma em monstros.

Buriti 3, às 14h10 (somente sábado e domingo). Cineflix Aparecida 3, às 16h30 (sexta, sábado e domingo, extra às 14h). Cinemark Flamboyant 5, 3D, às 13h (somente até domingo). Cinemark Flamboyant 7, às 12h (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 4, às 13h45 (somente sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 2, às 13h20 (somente sábado e domingo). Lumière Bougainville 3, às 14h30 (somente sábado e de segunda a quarta). Lumière Bougainville 4, às 14h30. Lumière Portal Sul 2, às 14h50, 16h50 e 18h50.

Annabelle 2 – A Criação do Mal

(Annabelle: Creation) – EUA, 2017. Direção de David F. Sandberg. Com Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson. Terror, 1h50. legendado e dublado. Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

Buriti 4, dubl., às 20h30. Buriti 5, dubl., às 14h40, 17h, 19h20 e 21h40. Cine Ritz 2, dubl., às 18h50 e 21h. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 19h. Cineflix Aparecida 5, dubl., às 15h, 17h20, 19h40 e 22h. Cinemark Flamboyant 1, leg., às 13h20, 15h50, 18h30 e 21h (sábado, extra às 23h30). Cinemark Flamboyant 7, leg., às 14h20, 17h, 19h30 e 22h. Cinemark Passeio 3, dubl., às 12h50, 15h20, 17h50 e 20h20 (sábado, extra às 23h). Cinemark Passeio 4, dubl., às 13h30, 16h, 18h40 e 21h20. Cinemark Passeio 6, leg., às 19h10 (somente até domingo). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 16h, 18h30 e 21h (sábado e domingo, extra às 13h30). Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 14h30, 17h, 19h30 e 22h. Kinoplex Goiânia 2, dubl., às 18h20. Kinoplex Goiânia 4, leg., às 16h40, 19h e 21h20 (sábado e domingo, extra às 14h20). Lumière Araguaia 4, dubl., às 14h20, 16h40, 19h10 e 21h30. Lumière Banana 4, dubl., às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30. Lumière Bougainville 4, leg., às 19h10 e 21h30. Lumière Portal Norte 2, dubl., às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Lumière Portal Sul 4, dubl., às 14h, 16h20, 18h40 e 21h. Multicine Cidade Jardim 1, dubl., às 15h30, 18h45 e 21h05.

Soundtrack

Brasil, 2017. Direção de 300ml. Com Selton Mello, Seu Jorge, Ralph Ineson. Drama, 1h52. Decidido a realizar uma exposição de arte, o fotógrafo Cris viaja até uma estação de pesquisa polar para se isolar e tirar selfies que capturem as sensações causadas por uma série de músicas pré-selecionadas. No local, ele conhece o botânico brasileiro Cao, o especialista britânico em aquecimento global Mark, o biólogo chinês Huang e o pesquisador dinamarquês Rafnar. Os cinco precisam conviver juntos e descobrem diferentes perspectivas sobre a vida e arte.

Lumière Bougainville 4, às 16h40.

O Futuro Perfeito

(El Futuro Perfecto) – Argentina, 2017. Direção de Nele Wohlatz. Com Xiaobin Zhang, Saroj Kumar Malik, Mian Jiang. Drama, 1h05. Legendado. Xiaobin, uma jovem chinesa de 17 anos, está perdida em um mundo novo. Após se mudar para a Argentina sem falar nenhuma palavra em espanhol, ela busca um rumo para seu futuro. Poucos dias depois de sua chegada, novos caminhos já vinham sendo traçados: ela já tinha um novo nome, Beatriz, e um emprego em um supermercado chinês. Ao se matricular em uma escola de línguas, a jovem vai aos poucos aprendendo novas palavras, ao mesmo tempo em que seu futuro é delineado.

Cine Cultura, às 19h10.

Corpo Elétrico

Brasil, 2017. Direção de Marcelo Caetano. Com Kelner Macêdo, Lucas Andrade, Welket Bungué. Drama, 1h34. Elias é o jovem criador de uma fábrica de confecção roupas no Centro de São Paulo. Ele mantém pouco contato com a família na Paraíba, e passa seus dias entre o trabalho e os encontros com outros homens. Enquanto reflete sobre as possibilidades de futuro, começa a ficar cada vez mais próximo dos colegas da fábrica, e vê os amigos seguirem caminhos diferentes dos seus.

Cine Cultura, às 13h20 (exceto sábado e domingo) e 20h30.

O Estranho que Nós Amamos

(The Beguiled) – EUA, 2017. Direção de The Beguiled. Com Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Oona Laurence, Elle Fanning. Suspense, 1h33. Legendado e dublado. Virginia, 1864, três anos após o início da Guerra Civil. John McBurney é um cabo da União que, ferido em combate, é encontrado em um bosque pela jovem Amy. Ela o leva para a casa onde mora, um internato de mulheres gerenciado por Martha Farnsworth. Lá, elas decidem cuidá-lo para que, após se recuperar, seja entregue às autoridades. Só que, aos poucos, cada uma delas demonstra interesses e desejos pelo homem da casa, especialmente Edwina e Alicia.

Lumière Bougainville 5, às 21h30.

Malasartes e o Duelo com a Morte

Brasil, 2017. Direção de Paulo Morelli. Com Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Júlio Andrade. Comédia, 1h50. Pedro Malasartes é um malandro que, por mais que seja apaixonado por Áurea, não resiste a um rabo de saia. Devendo muito dinheiro a Próspero, irmão de sua amada, Malasartes precisa escapar dele ao mesmo tempo em que prega peças, sempre usando a inteligência, de forma a conseguir alguns trocados. Só que seu padrinho, a Morte em pessoa, tem outros planos para ele.

Cinemark Flamboyant 3, às 14h10 (somente quarta). Cinemark Flamboyant 5, às 15h20 (somente de segunda a quarta).

O Reino Gelado – Fogo e Gelo

(Snezhnaya Koroleva 3. Ogon I Led) – Rússia, 2017. Direção de Aleksey Tsitsilin. Animação, 1h20. Dublado. O raro talento de se meter em problemas é o legado da família de Kai e Gerda. O que mais você poderia esperar de quem foi criado em montanhas nevadas por trolls? Crescidos, os irmãos se metem em um desastre de proporções globais, tudo para encontrar seus pais que estão desaparecidos após serem levados pelo Vento do Norte.

Cineflix Aparecida 2, às 14h15 (somente de sexta a domingo). Cinépolis Cerrado 7, às 13h (somente sábado e domingo).

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

(Valerian and the City of a Thousand Planets) – França, 2017. Direção de Luc Besson. Com Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen. Ficção científica, 2h18. Legendado e dublado. Século 28. Valérian é um agente viajante do tempo e do espaço que luta ao lado da parceira Laureline, por quem é apaixonado, em defesa da Terra e seus planetas aliados, continuamente atacados por bandidos intergaláticos. Quando chegam no planeta Alpha, eles precisarão acabar com uma operação comandada por grandes forças que deseja destruir os sonhos e as vidas dos dezessete milhões de habitantes do planeta.

Cine Ritz 2, dubl., às 13h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 21h20. Cinemark Flamboyant 4, 3D, leg., às 17h40. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 13h10. Cinemark Passeio 6, dubl., às 16h20 (até domingo) e 18h50 (de segunda a quarta). Cinépolis Cerrado 4, dubl., às 16h15. Lumière Araguaia 3, dubl., às 18h50 e 21h30. Lumière Banana 5, dubl., às 18h50 e 21h30. Lumière Portal Sul 3, dubl., às 18h20 e 21h. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 17h25.

Diário de um Banana – Caindo na Estrada

(Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul) – EUA, 2017. Direção de David Bowers. Com Jason Ian Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott. Comédia, 2h22. Dublado. Greg convence sua família a embarcar numa viagem para ir ao aniversário de 90 anos de sua avó. Mas, na verdade, o que ele realmente quer é assistir a uma convenção de gamers. Sem surpresas, as coisas não vão de acordo com o planejado e as palhaçadas da família Heffley começam a acontecer.

Cinemark Flamboyant 4, às 12h50. Cinemark Passeio 6, às 14h (somente até domingo).

Planeta dos Macacos – A Guerra

(War For The Planet Of The Apes) – EUA, 2017. Direção de Matt Reeves. Com Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn. Ficção científica, 2h20. Legendado e dublado. Humanos e macacos cruzam os caminhos novamente. César e seu grupo são forçados a entrar em uma guerra contra um exército de soldados liderados por um impiedoso coronel. Depois que vários macacos perdem suas vidas no conflito, César luta contra seus instintos e parte em busca de vingança. Dessa jornada, o futuro do planeta poderá estar em jogo.

Buriti 3, às 16h15 e 21h. Cine Ritz 2, dubl., às 16h. Cineflix Aparecida 2, 3D, dubl., às 16h15, 19h05 e 21h55. Cinemark Flamboyant 5, 3D, leg., às 15h20 (exceto de segunda a quarta), 18h15 e 21h15. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 19h. Cinemark Passeio 7, 3D, dubl., às 14h20, 17h30 e 20h40. Cinépolis Cerrado 7, 3D, dubl., às 15h10, 18h15 e 21h15. Kinoplex Goiânia 3, 3D, dubl., às 15h10, 18h e 20h50. Multicine Cidade Jardim 3, 3D, dubl., às 20h05.

O Filme da Minha Vida

Brasil, 2017. Direção de Selton Mello. Com Vincent Cassel, Selton Mello, Johnny Massaro, Bia Arantes, Bruna Linzmeyer. Drama, 1h42. Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar a família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida.

Buriti 6, às 15h30 e 20h10 (sábado e domingo, extra às 17h50. Cinemark Passeio 6, às 16h20 (somente de segunda a quarta). Lumière Bougainville 2, às 19h e 21h15. Lumière Portal Sul 3, às 14h e 16h10.

Transformers 5 – O Último Cavaleiro

(Transformers: The Last Knight) – EUA, 2017. Direção de Michael Bay. Com Mark Wahlberg, Laura Haddock, Josh Duhamel, Anthony Hopkins. Ficção científica, 2h29. Dublado. O gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando de muita ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade.

Cinemark Passeio 6, às 21h40. Lumière Araguaia 5, às 15h, 18h e 21h. Lumière Banana 3, às 13h, 15h50, 18h40 e 21h30. Lumière Portal Sul 2, às 21h.

Em Ritmo de Fuga

(Baby Driver) – Reino Unido, EUA, 2017. Direção de Edgar Wright. Com Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx. Suspense policial, 1h53. Legendado. O jovem Baby tem uma mania curiosa: ele precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Mesmo assim, o rapaz revela-se uma motorista excelente, e começa a trabalhar para uma gangue de criminosos. Quando um assalto a banco não sai como planejado, ele cai na estrada em fuga.

Kinoplex Goiânia 2, leg., às 20h40.

Carros 3

(Cars 3) – EUA, 2017. Direção de Brian Fee. Animação, 1h49. Dublado. Durante mais uma disputa eletrizante nas pistas, o campeão Relâmpago McQueen acelerou demais e acabou perdendo o controle. Agora, após ter capotando várias vezes e quase ter partido dessa para melhor, o vermelhinho vai ter sua vida alterada para sempre. O acidente foi tão grave que, com os estragos, McQueen pode ter de se aposentar de vez.

Lumière Araguaia 3, às 14h10 e 16h30. Lumière Banana 2, às 14h10 e 16h30. Multicine Cidade Jardim 3, às 14h30.

Detetives do Prédio Azul (D.P.A.), o Filme

Brasil, 2017. Direção de André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima, Pedro Henriques Motta, Tamara Taxman, Suely Franco, Otávio Müller, Mariana Ximenes. Família, 1h29. Os detetives são confrontados com o maior caso de suas vidas: salvar o próprio edifício da destruição. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá eles presenciam um crime “mágico”, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Para completar, a única testemunha – o quadro falante da Vó Berta – desaparece, e dona Leocádia é enfeitiçada para ficar boazinha. Para resolver esse caso, os detetives vão contar com a ajuda do porteiro Severino, que empresta sua Kombi azul para ser a sede de investigação. A aventura fica completa quando os fundadores do clubinho são trazidos de volta para ajudar no caso.

Buriti 4, às 14h50 e 18h30 (sábado e domingo, extra às 16h40). Cinemark Flamboyant 5, às 13h (somente de segunda a quarta). Cinemark Passeio 6, às 14h (somente de segunda a quarta).

Homem-Aranha – De Volta ao Lar

(Spider-Man: Homecoming) – EUA, 2017. Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. Aventura, 2h13. Dublado. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Kinoplex Goiânia 2, às 15h30 (somente sábado e domingo). Lumière Araguaia 2, às 18h50 e 21h30. Lumière Banana 2, às 18h50 e 21h30.

Meu Malvado Favorito 3

(Despicable Me 3) – EUA, 2017. Direção de Kyle Balda e Pierre Coffin. Animação, 1h30. Dublado. O ex-ator mirim e astro de TV Balthazar Bratt foi um típico malvado bem-sucedido nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. Em meio a tudo isso, Gru também vai encontrar o seu irmão gêmeo, Dru.

Buriti 3, às 19h. Cine Ritz 1, às 11h (somente domingo). Kinoplex Goiânia 3, às 13h (somente sábado e domingo). Lumière Araguaia 2, às 14h50 e 16h50. Lumière Banana 5, às 14h50 e 16h50.