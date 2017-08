Confira a programação cultural que vai agitar Goiânia

Considerado um dos mais importantes e tradicionais festivais de rock do País, o Goiânia Noise promete movimentar a cidade entre sexta-feira e domingo, no Jaó Music Hall. Serão 53 artistas de diversas partes do mundo que vão se revezar no palco do festival, que traz para Goiânia nomes consagrados como Pato Fu, Project 46 e Raimundos. Uma boa notícia para os fãs de choro é que será retomado na sexta-feira o projeto Grande Hotel Vive o Choro. O Grupo Alma Brasileira, Luciana Clímaco e o grupo Heróis de Botequim são os convidados da noite de retomada do projeto, que já chegou a reunir público de 3 mil pessoas na frente do Grande Hotel, na Avenida Goiás esquina com a Rua 3, no Centro. Para quem curte teatro, a dica imperdível é a extensão da programação do festival da Federação de Teatro de Goiás, que começa na quinta-feira. O cinema está bem representado em Pirenópolis, que recebe, a partir de amanhã, a terceira edição do PirenópolisDoc. Confira os destaques da programação da semana e divirta-se.

SEGUNDA-FEIRA

FestCine

A 8ª edição do FestCine recebe, de segunda a domingo, uma mostra de cinema em homenagem à cineasta e fotógrafa Rosa Berardo, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro. A abertura será às 19h30, seguida da exibição dos filmes Travessia (2013) e Os Meninos Verdes (2015, foto). As sessões serão às 15 e às 20 horas. O festival é realizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A entrada é franca. Rua 3, esquina com rua 9, Centro. Informações: 3524-1709.

TERÇA-FEIRA

Concerto

A Banda Sinfônica de Goiás apresenta clássicos da música popular e erudita adaptados para metais, às 20 horas, no Teatro Sesi. A regência é de Everton Luiz. O grupo é coordenado pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, da Secretaria de Estado da Educação. Ingressos: doação de 2 kg de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Cinema

Pirenópolis se tornará a capital do cinema documentário brasileiro a partir de terça-feira, na terceira edição do PirenópolisDoc. O festival movimentará a cidade histórica com uma programação que vai desde o lendário Cine Pireneus, até galerias de arte, passando pela universidade. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público, até o domingo. Informações: www.pirenopolisdoc.com.br.

Lançamento

Formado por Marcello Victor (voz e guitarra), Jefferson Radi (bateria) e Chrisley Hernan (baixo), a banda goiana Lutre (foto) apresenta o show de lançamento do seu álbum de estreia, Apego, às 20 horas, no teatro do Centro Cultural UFG. As influências do grupo variam de BadBadNotGood ao Radiohead, passando pela brasileira Ventre e Caetano Veloso. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Av. Universitária, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

QUINTA-FEIRA

Teatro

A 15ª edição do festival da Federação de Teatro de Goiás (Feteg) começa quinta-feira e segue até o dia 29 com 19 espetáculos na programação. As apresentações serão nos palcos dos teatro Zabriskie (Setor Pedro Ludovico), Sonhus (Centro), do Instituto de Educação de Goiás (Vila Nova) e da Cidade Livre (Aparecida de Goiânia). Estarão em cartaz peças como O Cabra que Matou as Cabras, da Cia. de Teatro Nu Escuro, Dali, da Cia. Benedita de Teatro (foto), e A Clara do Ovo, de Danilo Alencar. Entrada franca. Informações: www.feteg.com.br.

SEXTA-FEIRA

Goiânia Noise

Com uma programação ampla, diversificada e com bandas dos mais variados estilos, o 23º Goiânia Noise, um dos mais importantes e tradicionais festivais de rock do País, traz, de sexta a domingo, 53 artistas ao palco do Jaó Music Hall. Foram escalados nomes como Raimundos, Camisa de Vênus, Pato Fu, Rollin Chamas e Odair José. Na sexta, o som começa às 19 horas; no sábado, às 16h30, e no domingo, às 17 horas. Ingressos: R$ 35 (antecipado) e R$ 40 (bilheteria). Informações: 3281-5358. Av. Quitandinha, Setor Jaó.

Chaves

O espetáculo A Turma do Chaves Cover, da Cia. Flor do Cerrado, será apresentado, às 20 horas, no Teatro Goiânia. No palco, Chaves, Quico, Pópis, Seu Madruga, Dona Florinda. Criada em 2014, a peça passou por Goiás, Mato Grosso e Maranhão. O cenário que remonta a vila original, com estruturas de madeira nas portas para que elas possam abrir e fechar, permitido a entrada e saída dos personagens de suas casas. O cenário também é composto por um barril e uma escada acessível. Ingressos: R$ 30 (inteira). Av. Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 3931-0505.

Chorinho

O projeto Grande Hotel Vive o Choro, da Secretaria Municipal de Cultura, está de volta ao calendário cultural de Goiânia. Serão três atrações musicais por dia e na reestreia, na sexta-feira, o público poderá conferir a partir das 19h40, no Grande Hotel, o show do grupo Alma Brasileira, Luciana Clímaco (foto) e da banda Heróis de Botequim. A entrada é franca. Av. Goiás, esquina com a Rua 3, Centro.

SÁBADO

Folia na praia

Um dos principais blocos de rua do carnaval carioca, o Monobloco (foto) faz show de encerramento da segunda temporada do projeto Deu Praia, a partir das 16 horas. No repertório, clássicos de Cartola, Clara Nunes, Alceu Valença, Luiz Gonzaga e Paralamas do Sucesso. Ingressos: R$ 50 (valor único). Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303.