Confira a programação cultural que vai agitar Goiânia

O Mercado Popular da 74 promove hoje o esquenta para o tradicional Carnaval dos Amigos 2017, a partir das 14 horas com show de Fausto Noleto & Banda Mercado (foto), como os anfitriões do Concentra Mas Não Sai, participação de músicos dos outros blocos. O grito de carnaval conta com a participação de Xexéu (Nóys É Nóys), Heróis de Botequim, Balaio de Bambas, além da apresentação do bloco de percussão Coró de Pau. No repertório, os músicos vão animar os foliões com marchinhas de carnaval, samba-enredo, samba e clássicos dançantes da música popular brasileira. O agito já é uma prévia do Carnaval dos Amigos, evento que será realizado no dia 18 e que este ano celebra 15 anos com a participação de 11 blocos em diferentes bares da cidade. A entrada é gratuita. Rua 74, Centro.