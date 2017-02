Confira a programação cultural que vai agitar Goiânia

Gosto de Vidigal

O ator e cantor Phellipe Haagensen, que interpretou o traficante Benê no filme Cidade de Deus, vai agitar as areias do Deu Praia hoje, a partir das 19 horas. Pela primeira vez em Goiânia, o artista apresenta seu projeto Suaves, com a proposta de modernizar o passado ao interpretar músicas consagradas de cantores como Djavan, Tim Maia, Michael Jackson, entre outros. O projeto Suaves leva o Vidigal para além das fronteiras da comunidade onde Phellipe nasceu e ainda vive, localizada no Rio de Janeiro. Com influências nacionais e internacionais e com arranjos eletrônicos, Phellipe faz uma mistura inusitada entre vários segmentos musicais. Os ingressos custam a partir de R$ 20 e o Deu Praia fica na Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope). Mais informações: 99243-1303.