Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia e na Região Metropolitana

Lançamento

Escritor lança livro que narra encontros com Cora Coralina

O escritor Luiz Fernando Valladares lança nesta sexta-feira, às 20 horas, no Museu Casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás, o livro Encontros de Cora Coralina de Goyaz. A obra homenageia a famosa poeta goiana cujo 118º aniversário de nascimento será celebrado no próximo domingo. No livro, Valladares relata seis encontros que manteve com Cora ao longo do tempo de convívio e ainda traz fatos inéditos sobre a trajetória de vida da escritora. O autor estará presente na noite de lançamento para autógrafos. Rua Dom Cândido, nº 20, Centro, cidade de Goiás. Informações: (62) 3371-1990.

---/---/---

SEXTA-FEIRA (18/08)

TEATRO

Turma do Chaves – Infantil sobre os personagens do seriado de TV com Cia. Flor do Cerrado. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Ingresso: R$ 30 (inteira). Av. Tocantins c/ Rua 23, Centro. Informações: 98145-8939.

DANÇA

Antes que... – Espetáculo da Giro8 Cia. de Dança. No Teatro Sesc Centro, às 20 horas. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados) e R$ 20 (inteira, comunidade em geral). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

Corpos Urbanos – Espetáculo da companhia CenÁpice. No Teatro Sesi, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Av. João Leite, nº 1013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0810.

SHOW

Grupo Alma Brasileira, Heróis de Botequim e Luciana Clímaco – Na retomada do projeto Grande Hotel Vive o Choro, na calçada do Grande Hotel, a partir das 19 horas. Entrada franca. Av. Goiás, esquina com Rua 3, Centro.

LANÇAMENTO

Marco Matos – Show gospel. Lançamento do CD Salmo 121. Na Assembleia de Deus Campo Pedro Ludovico, às 19h30. Rua 1.038, quadra 79, lote 1, Setor Pedro Ludovico.

NOITE

Banda Tripop – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Israel & Rodolfo – Na Villa Mix, a partir de 22 horas. Av. 136, Ed. Executive Tower, n° 960, Setor Marista.

David Barbosa, Belarmino, Daniel de Mello – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 15 até 23h30 e R$ 30 depois deste horário. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Liga Joe – No Bolshoi Pub, a partir das 23 horas. Ingressos: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Clube Retrô – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Evokings – No Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Grupo Pretensão – No Tapera’s, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20. Av. Lauricio Pedro Rasmussen, nº 213, Vila Santa Isabel.

SÁBADO (19/08)

TEATRO

O Planeta é Nossa Casa – Novo espetáculo infantil com o grupo Pinne Magique. No teatro do Centro Cultural UFG, às 15h30. Ingresso: um quilo de alimento não-perecível. Av. Universitária, nº 1533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

Palhaça Caçarola: Tudo Passa... Eu Passarinho! – Espetáculo infantil com a atriz Rita Alves. No Teatro Sesc Centro, às 17 horas. Ingresso: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados) e R$ 12 (inteira, para comunidade em geral). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1700.

João e Maria – Infantil baseado no clássico conto de fadas. No Teatro Goiânia, às 20 horas. Ingresso: R$ 30 (inteira). Av. Tocantins c/ Rua 23, Centro. Informações: 98145-8939.

DANÇA

Ali Se... – Espetáculo do Das Los Grupo de Dança. No Teatro Sonhus, às 18 horas. Entrada franca. Colégio Lyceu de Goiânia, entrada pela Rua 18, Centro.

SHOW

Monobloco – No Deu Praia, a partir das 16 horas. Ingresso: R$ 50 (lote promocional). Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista. Informações: 99243-1303.

FESTIVAL

Projeto Arte no Bosque – Com apresentação do grupo Aerofônicos de Goiânia, trabalhos do Ateliê Imagine, oficina de vivência de estandartes do CLA, Livraria Parlanda e o grupo de folia de reis Estrela do Oriente, além de serviços de saúde. No Bosque dos Buritis, das 8 às 13 horas. Entrada franca. Rua 1, Setor Oeste. Informações: 3524-1189.

OFICINA

Oficina de Escrita Criativa – O evento oferece palestras e atividades gratuitas com escritores, críticos literários e tradutores de renome nacional. Neste sábado a oficina é com a escritora Cíntia Moscovich. Na UBE-GO, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Rua 21, nº 262, Centro (ao lado do Lyceu de Goiânia). Inscrições: www.ubeoficinas.com.br

LANÇAMENTO

Ana Muller – Lançamento de EP. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 20 horas. Ingresso: R$ 40. Rua 3. esq. c/ Rua 9, Centro. Informações: 3524-2541.

TARDE

Xexéu e João Garoto – No Tainakan Bar, a partir das 14 horas. Couvert artístico: R$ 12. Av. T-1 c/ T-8, Setor Bueno. Informações: 99972-0823.

NOITE

Anderson Richards (Mr. Gyn) e Henrique de Oliveira – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Eddy & Brunno, DJ Rodrigo Melo, VJ Andre Melo – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136. Ed. Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Dash Groove, Guilherme Alb, Giovanni Alcântara e Álvaro Carvalho – No Diablo Pub, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 15 até 23h30 e R$ 30 depois desse horário. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Annika Chambers & Igor Prado – No Bolshoi Pub, a partir das 23 horas. Ingresso: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Bandas Makina e Johnny Brown – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Larissa Lahw – No Sedna Lounge, a partir das 22 horas. Rua 146, nº 500, Setor Marista. Informações: 3241-9622.

Carlos & Jader – No Santafé Hall, a partir das 22 horas. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Informações: 3945-7980.

DOMINGO (20/08)

TEATRO

Os Saltimbancos – Musical infantil. No Teatro Goiânia, às 17 horas. Ingresso: R$ 30 (inteira). Av. Tocantins c/ Rua 23, Centro. Informações: 98145-8939.

Palhaço Beterraba em Concerto – Infantil. No Bosque dos Buritis, a partir das 15 horas. Entrada franca. Rua 1, Setor Oeste. Informações: 99457-6132.

NOITE

Fernando Boi e Banda – No Café Nice, a partir das 20 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36, nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Ivan & Alexandre e convidados – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Ed. Executive Tower, n° 960, Setor Marista.

Kenedy Marçal e Trio – No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Ingresso: R$ 20. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

---/---/---

Teatro

Cia. Flor do Cerrado celebra cinco anos com mostra infantil

A Cia. Flor do Cerrado comemora cinco anos de atividades com uma mostra de quatro espetáculos, em total de 26 apresentações divididas entre Goiânia e sete municípios do interior. As montagens Turma do Chaves (foto), João e Maria, Os Saltimbancos e O Pequeno Príncipe estão na programação. Nesta sexta, às 20 horas será apresentado o Turmas do Chaves, no Teatro Goiânia, baseado no seriado de TV. No sábado, no mesmo horário e local, será apresentada a peça João e Maria. No domingo, será a vez do musical Os Saltimbancos, também no Teatro Goiânia, às 17 horas. O ingressos por espetáculo custa R$ 30, inteira. A companhia teve projeto aprovado de circulação do espetáculo O Pequeno Príncipe, que a partir de setembro vai passar por Aparecida, Trindade, Inhumas, Caldas Novas, Piracanjuba, Bela Vista e Anápolis. Cada cidade receberá duas apresentações gratuitas para alunos da rede municipal. Av. Tocantins c/ Rua 23, Centro. Informações: 98145-8939.