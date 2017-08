Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia e na Região Metropolitana

Show 1

O músico paulistano Márcio Lugó (foto) leva canções autorais que registram sua digital pop e conceitual, em seu terceiro trabalho, Pêndulo, nesta sexta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O disco que serve de base para o show é intimista e reflexivo. Traz composições e percepções que reforçam a arte como reflexo da sociedade. O título dado ao álbum mistura sutileza e o difícil equilíbrio entre dois pontos, sempre ecoando o movimento entre o início e o final de uma onda sonora. No repertório do show, composições do novo trabalho, e mescla de seus trabalhos anteriores, Liberdade Aparente e Desacelera. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 8 (conveniado) e R$ 7 (comerciário). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: sescgo.com.br.

SEXTA-FEIRA (11)

TEATRO

Dalí – Monólogo com base da história de Salvador Dalí, da Cia. Bendita de Teatro, com atuação de Adriana Veloso. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Praça Universitária, Setor Universitário. Informações: 99968-7701.

O Planeta é Nossa Casa – No Teatro IFG, às 13h30. Ingresso: um quilo de alimento não perecível a ser doado. Rua 75, Centro.

CONCERTO

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás – No palco do Teatro Escola Basileu França, às 20 horas. Ingresso: R$ 5 (preço promocional único). Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário.

SHOW

Manso e Márcio Lugó – No Teatro Sesc, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro.

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Fernando Teles, Pádua, Fernando Perillo, TomChris e Bruno Moreno. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

HAPPY HOUR

Ronan Ramos – Apresentação de sertanejo. No Aparecida Shopping, a partir das 19 horas. Av. Independência, área 1, Setor Serra Dourada.

Ingrid Goldfeld – No Palco Bougainville, a partir das 19 horas. Rua 9, nº 1.855, Setor Marista.

NOITE

Lílian Tomazelli – No Sarau Música e Poema Na Calçada, a partir das 19h30. Entrada franca. Casablanca Pizzaria, Rua 3, entre Rua 31 e a Av. Tocantins, Centro.

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artística: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Grupo Quero Mais – No Tapera’s, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 20. Av. Lauricio Pedro Rasmussen, Nº 213, Qd M, Lt 22, Vila Santa Isabel. Informações: 98547-1341.

Lucas Led e Leandro Lucco – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista.

Yasmin Lauck, Bárbara Novais, Mare Rela, Daniel De Mello – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Paulo Ricardo – No Bolshoi Pub, após as 23 horas. Ingresso: R$ 150. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, esquina com T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Skolta – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Clube Retrô – Com repertório de Rita Lee e Kid Abelha. No Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Ingresso: R$ 25. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. T-3, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

SÁBADO (12)

TEATRO

Por Isso Fui Embora – Comédia romântica com Joaquim Lopes, Juliana Knust, Camila Lucciola e Flavio Rocha. No Teatro Sesi, às 21 horas. Ingresso: R$ 80 (Inteira). Assinantes do Popular têm 50% de desconto no valor de inteira. Av. João Leite, nº 1013, setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

A Morte é uma Piada 2 – Com Rogério Faria e Victor Meirelles. No Teatro PUC, às 21 horas. Av. Fued José Sebba, nº 1.184, Jardim Goiás. Informações: 3281-5114.

As Aventuras de Pinóquio – Com Cia. Flor do Cerrado. No Teatro Sesc Centro, a partir das 17 horas. Ingresso: R$ 4 (comerciários e dependentes), R$ 5 (conveniados), R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro.

SHOW

Anitta – Na festa Sensualize. No Jaó Music Hall, a partir das 21 horas. Ingressos: Pista: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), Camarote Vip: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia) e Front Stage Premium R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia). Assinante O POPULAR tem desconto de 50% na inteira. Av. Quitandinha, nº 600, Setor Jaó. Informações: anittaemgyn.com.br e (61) 2626-2701.

Biquini Cavadão, Ira e Velhas Virgens – Na festa Showrrasco, realizada no novo terminal do Aeroporto Santa Genoveva. Alameda 4, Setor Santa Genoveva. Informações: 98100-7677.

TEATRO

NOITE

Banda Tripop – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Thales Lessa, DJ Rafael Ramalho, VJ André Melo – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av 136 Executive Tower, n° 960, Setor Marista.

Bandas Venosa e Minimal – No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas. Rua T-53, esquina com T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Vértize – No Taberna Music Pub, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Banda Código 62 – No Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Av. T-3, Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

DOMINGO (13)

TEATRO

Por Isso Fui Embora – Comédia romântica com Joaquim Lopes, Juliana Knust, Camila Lucciola e Flavio Rocha. No Teatro Sesi, às 20 horas. Ingresso: R$ 80 (Inteira). Assinantes do Popular têm 50% de desconto no valor de inteira. Av. João Leite, nº 1013, setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.

Recital

Pianista Eudóxia de Barros – No 71º Recital em homenagem à Nhanha do Couto e ao Ano Cultural Belkiss Spenzieri de Mendonça. No Centro Cultural UFG, às 11 horas. Entrada franca. Praça Universitária, nº 1.533, Setor Universitário. Informações: 3209-6251.

CONCERTO

Orquestra Sinfônica Goiânia – Programa Cinema in Concert, dentro do projeto Orquestra no Parque. No Parque Flamboyant, às 17 horas. Entrada franca. Parque Flamboyant, Jardim Goiás.

SHOW

Festival Goiânia Canto de Ouro – Com Fabiano Chagas, Bruno Rejan. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, a partir das 20 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Rua 9 esquina com Rua 3, Centro. Informações: 3524-2541.

NOITE

Eddy & Brunno – Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136 Executive Tower, m° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Kenedy Marçal e Trio – Show de forró. No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Ingresso: R$ 20. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505.

Ingrid Goldfeld presta tributo a Tom Jobim com música

A cantora Ingrid Goldfeld (foto) se apresenta nesta sexta-feira, às 19 horas, no Palco Bougainville. O show intitulado Tributo a Tom Jobim especial Dia dos Pais vai passear por emblemáticas canções do maestro Jobim. Ingrid já participou de vários festivais de música. Influenciada pela MPB, iniciou a sua carreira cantando bossa nova, estilo que segue até hoje. Atua no cenário da música goiana há 14 anos. Seu primeiro CD foi gravado em 2008, reunindo canções famosas e músicas goianas inéditas. A cantora mistura bossa com jazz e samba, fazendo uma música eclética e atual. Atualmente a cantora está preparando seu segundo CD. Além da carreira solo, Ingrid também participa do grupo Coralinas. Entrada franca. Rua 9, nº 1.855, Setor Marista. Informações: 3520-4300.