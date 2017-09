Confira a programação cultural do fim de semana em Goiânia

Noite

Lucas Led faz show com participação de Marcos Biank & Diego

O cantor Lucas Led, a dupla Marcos Biank & Diego e DJs são responsáveis pela animação do Luau Sertanejo que acontece nesta sexta-feira, na Villa Cavalcare, a partir das 21 horas. Lucas Led, ex-integrante da dupla Lucas & Diogo, agora segue carreira solo. Com seu irmão, formavam uma das duplas mais requisitadas de Goiânia, mas Diogo preferiu ficar na produção musical dos trabalhos, então se separaram sem nenhuma desavença. Em dezembro de 2016, Lucas divulgou seu primeiro DVD solo com participação da dupla Israel & Rodolfo, Dan Lellis, Humberto & Ronaldo, entre outros convidados. Suborno e Descansei são algumas das músicas de trabalho do cantor do novo projeto. Ingresso: R$ 50. Rua MP 12, Res. Mar Del Plata. Informações: 98117-0590.

Curso

Escola de robótica oferece oficinas gratuitas para crianças e adolescentes

A escola de programação e robótica SuperGeeks realiza neste fim de semana, de sexta-feira a domingo, oficinas gratuitas de tecnologia para crianças e adolescentes. Serão três oficinas gratuitas e abertas ao público. Para participar, é preciso ter entre 7 e 15 anos de idade e se inscrever em http://bit.ly/supergeeksgoiania. Entre os temas, estão desenvolvimento de games 2D, criação do próprio aplicativo e noções básicas de programação dentro do jogo eletrônico Minecraft. Rua 15, Esquina com T-53, nº 1.763, loja 3, Ed. Point Convenience, Setor Marista. Informações: 3142-0215.

SEXTA-FEIRA (01°/09)

NOITE

Lucas Led – Luau sertanejo na Villa Cavalcare, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 50. Rua MP 12. Residencial Mar Del Plata. Informações: 98117-0590.

Carlos & Jader, André Melo e Dj Rodrigo Melo – Esquenta Festa do Tim. Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower, n° 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Banda Liga Joe – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno.

Yasmin Cabedo, Bárbara Novais,Yasmin Lauck e DJ Daniel De Mello – No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Skolta – Tributo a Linkin Park. No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas (show à meia-noite). Ingressos: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Clube Retrô – No Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Cantando Skank, Lulu Santos e Ira. Ingressos: R$ 15 até 21 horas, após R$ 25. Av. T-3, nº 2456. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Fantoches Anônimos – Tributo a Los Hermanos. No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

SÁBADO (02/09)

TEATRO

Nelson Freitas e Vocês – No Teatro Madre Esperança Garrido, às 22h30. Ingressos: R$ 80 (inteira). Av. Contorno, nº 241. Setor Central. Informações: 3212-3531.

NOITE

Cejane Verdejo e Banda – No Café Nice, a partir das 23 horas. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, c/ T-36, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.

Eddy & Brunno e DJ Jarson – Sertanejo In Mix. Na Villa Mix, a partir das 22 horas. Av. 136, Executive Tower N° 960. Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Gean Miguel e Tallys e Taufic – No Cowboy Western, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 20. Praça Senador José Rodrigues de Morais Filho, nº 351, Parque Amazônia. Informações: 9967-98770.

Carpe Gyn – No Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 15 até 21 horas, após R$ 25. Av. T-3, nº 2456. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.

Mari Bê, La Nielita, Bárbara Novais – Fiesta Loca. No Diablo Pub, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 30. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Banda Vértize – Festa Let’s Pop. No Bolshoi Pub, a partir das 22 horas (show à meia-noite). Ingressos: R$ 50. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

Banda Rockover – Festa Rock Legends. No Taberna Music Pub, a partir das 21 horas. Ingressos: R$ 30. Valor sujeito a alteração de acordo com a demanda. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

DOMINGO (03/09)

SHOW

Banda Juvenil de Goiânia – Projeto Banda na Praça se apresenta na Praça Cívica, às 11 horas. Entrada franca. Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira. Setor Central.

TEATRO

Nelson Freitas e vocês – No Teatro Madre Esperança, às 19 horas. Ingressos: R$ 80 (inteira). Av. Contorno, nº 241. Setor Central. Informações: 4141-2270.

Espetáculo Histórias Fabulosas – No Zabriskie Teatro, às 17 horas. Ingressos: R$ 20 (inteira). Avenida Antônio Martins Borges, nº 121, Setor Pedro Ludovico. Informações: 3093-5542.

A Fantástica Máquina Humana – Espetáculo do Grupo Sonhus Teatro Ritual . No Espaço Sonhus, às 17 horas. Ingressos: R$ 10 (inteira). Rua 21. c/ 18, nº 10. Setor Central (dentro do Colégio Lyceu de Goiânia). Informações: 3225-2013.

PALESTRA

Vanessa Maia Costa e Wadson Gama – Projeto Café Filosófico. No Bolshoi Pub, a partir das 17 horas. Ingressos: 5 quilos de alimentos não perecíveis. Rua T-53, c/ T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

NOITE

Kenedy Marçal e Trio – Forró de Domingo. No Taberna Music Pub, a partir das 19 horas. Ingressos: R$ 20. Av. Laudelino Gomes, nº226, Setor Bela Vista. Informações: 9692-0505.

Banda Liga Joe – No Cerrado Bar, a partir das 19 horas. Ingressos: R$ 15 até 21 horas, após R$ 25. Av. T-3, nº 2456. Setor Bueno. Informações: 3274-4615.