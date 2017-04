Confira a galeria de fotos da Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás

A Procissão do Fogaréu, festa religiosa realizada desde 1745 nas ruas da cidade de Goiás, reuniu milhares de pessoas, entre fiéis e turistas de várias partes do Brasil na noite desta quarta-feira (12), passando pela madrugada da quinta (13).

Encenada com a proximidade da Semana Santa, a cerimônia foi introduzida na cultura da antiga capital goiana pelas mãos do padre espanhol João Perestelo de Vasconcelos Espíndola, que colocou a figura do farricoco - personagem criado para representar à penitência do período da Quaresma e à punição daqueles fiéis que não seguissem as determinações da Igreja - na festividade.

Quarenta farricocos, os algozes bíblicos, descalços, com tochas de fogo que, com o apagar das luzes da cidade, iluminam o percurso e em passos apressados percorrem o trajeto de cerca de 2,5 quilômetros entre o Museu da Boa Morte, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Igreja São Francisco. No caminho, são cantados os motetos (versos em latim), encenando-se a perseguição que culmina na prisão e na morte do filho de Deus representado por uma réplica do estandarte de linho pintado em duas faces pelo artista Veiga Valle.

A primeira parada dos farricocos é na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que representa o local da última ceia de Cristo com seus apóstolos. Os perseguidores encontram vestígios da presença do filho de Deus no local. A segunda é na Igreja São Francisco Cristo, que simboliza o Monte das Oliveiras, onde Jesus é capturado e preso. O clarim é tocado por um soldado de vermelho. Após a homilia, a procissão segue até o ponto de origem, onde ocorre o encerramento.

