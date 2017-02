Conferência Radicais Livres 2017 será no Estádio Olímpico, em Goiânia

Com o tema “Jovens debaixo do Favor de Deus“, a 16ª da Conferência Nacional dos Radicais Livres 2017 acontecerá no dia 9 de setembro (sábado), a partir das 16 horas, no Estádio Olímpico, no Centro de Goiânia.

A expectativa da organização é que mais de 10 mil jovens de todas as cidades brasileiras e caravanas de outros países venham para o evento.

Os preletores confirmados são: Pastor Aluízio Silva (Fundador da Igreja Videira) e o Pastor Naor Pedroza (Fundador do Ministério Radicais Livres).

Os cantores, valores e demais informações sobre a conferência serão atualizados no site oficial.