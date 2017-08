Conexão de talentos

Outra característica da mostra, conhecida como celeiros de talentos, é a seleção dos profissionais participantes, que em sua maioria são nomes novos no mercado. A organização seleciona projetos enviados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas recém-formados e desta lista saem cerca de 80% dos nomes que assinam os ambientes da Morar Mais por Menos.

Apesar de já estar no mercado há cerca de quatro anos, só agora a arquiteta Ana Luiza Cruz Ribeiro, 27 anos, se sentiu pronta para apresentar seu trabalho. Assinando o Home TV da mostra ela precisou de tempo para que seus projetos ficassem maduros e tivesse convicção do caminho que seguiria. O protagonismo de seu ambiente fica por conta da estante, feita por ela, com estrutura em canos de ferro pintados de preto fosco e prateleiras em MDF. Para as paredes, a arquiteta apostou no mármore cinza e verde escuro.

No Home de Ana, um banco trazido de seu acervo pessoal reforça a tendência das peças garimpadas na decoração. Nos detalhes a regra também vale, dando ao proprietário liberdade de morar e moldar sem regras. Vasos, recipientes, pratos e copos de cerâmica ou porcelana são sempre bem-vindos.