Conexão Cerrado apresenta talentos da cena independente

Artistas de diversos gêneros musicais, como Raquel Reis (foto), Lorrana Santos, Bruna Brasil, Luca Augusto, Bon Soir e o trio Ellefante, participam nesta sexta-feira da primeira edição do projeto Conexão Cerrado, que mistura música, exposições literárias e de artes plásticas, além de estandes de tatuagem também estarão no local, a partir das 18 horas, no Evoé Café com Livros, Setor Sul.

Da capital federal, por exemplo, a cantora brasiliense Raquel Reis canta músicas que abordam sentimentos, exibindo em cada melodia a percepção da vida e de relacionamentos. As letras intimistas moldam sua carreira, inspirada por novos nomes da MPB e do rock nacional. A apresentação é a última da série de shows que antecede o lançamento do primeiro disco Quitinete.

A goiana Lorrana Santos sobe ao palco, com a nova MPB, com toques de rock, indie e a típica psicodelia do Cerrado. As letras sentimentais e sexuais são mescladas com arranjos e melodias dos músicos Gabriel Gueiros (guitarra), Yohann Rodriguez (baixo) e Danilo Tuques (bateria).

Do Distrito Federal, vem o Ellefante, power trio que exibe composições criativas que abordam recomeços, escolhas, evoluções e amores. Formado por Fernando Vaz (voz e guitarra), Adriano Pasqua (baixo) e João Dito (bateria), a banda mostra uma mistura de música brasileira, pop blues e outras influências do rock.

O evento também traz apresentações de Bruna Brasil, Luca Augusto e Bon Soir. Quem for ao evento, vai apreciar ainda as exposições de Marcelle Veríssimo e Wallacy Neto, e vai poder marcar arte na pele com o Albatroz Tattoo Art, de Gyovanna Genopfinde. A classificação é livre.

SERVIÇO

Evento: Conexão Cerrado

Data: Sexta-feira (26), a partir das 18 horas

Local: Evoé Café com Livros (Rua 91, nº 489, S. Sul)

Ingressos: R$10 (promocionais limitados), R$15 (antecipados) e R$20 (na porta)