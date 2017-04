Concertos especiais com Alessandro Borgomanero

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta hoje o projeto Concertos Especiais com o maestro e violinista Alessandro Borgomanero (foto), às 20h30, no Teatro Basileu França. No programa, a abertura da ópera La Clemenza di Tito e o Concerto para Violino nº5, ambas de Mozart, e a Sinfonia nº 101 de Haydn. Natural de Roma, Itália, Alessandro Borgomanero vive em Goiânia desde ...