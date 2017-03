Concerto no Teatro Goiânia abre temporada 2017 da Orquestra Filarmônica de Goiás

Com o tema "A música que transforma", a Orquestra Filarmônica de Goiás abre às 20h30 desta quinta-feira (16), a temporada 2017, no Teatro Goiânia, sob a regência do maestro Neil Thomson. A entrada é gratuita.

No programa da noite serão interpretadas as obras: Variations on America, do compositor americano Charles Ives; O duende das águas, de Dvorák; O Mandarim Maravilhoso, do húngaro Bartók e Water, do compositor e instrumentista inglês Jonny Greenwood, considerado um dos maiores guitarristas da era moderna.

Calendário

Além da missão de contribuir com a ampliação da música orquestral divulgando obras inéditas de compositores brasileiros, no calendário da Filarmônica estão agendadas diversas atividades, como audições e o lançamento do 2º álbum da corporação, previsto para julho deste ano. Também estão programados 40 concertos e 20 artistas renomados para participar como solistas e regentes convidados, primando sempre pelo repertório, uma das grandes referências da corporação.

De março a dezembro, seguem as séries Quinta Clássica, Concertos Especiais, Concertos para a Juventude, Concertos de Câmara, e as apresentações em parques, turnês nacional e estadual, concertos didáticos e ações profissionalizantes que visam valorizar e formar jovens músicos.

Uma das novidades deste ano é a estreia da série de apresentações “Concertos Impopulares”, que terá repertórios contemporâneos inovadores. Para a execução desta série, a orquestra contará com a presença da soprano polonesa Alice Zavadzki, que vem ganhando reconhecimento internacional por mesclar elementos da música clássica com o jazz e o folk.