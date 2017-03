Concerto gratuito com vencedor do Grammy Latino encerra programação de evento em Goiânia

O maestro e violinista Cláudio Cruz encerra no próximo domingo (26), a programação do projeto Trocando Saberes, no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg), no Setor Oeste, em Goiânia.

O ‘Trocando Saberes – Curso de Capacitação em Educação Musical’ é um projeto de capacitação promovido pelo Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter. Maestros e outros profissionais ligados ao ensino de música promovem aulas teóricas, concertos diários, além de outras atividades.

Duas outras apresentações estão previstas antes do concerto de encerramento, às 19 horas, com entrada franca.

Cláudio Cruz

Regente e violinista, foi diretor por dez anos da Orquestra de Câmara do Conservatório Villa-Lobos e vencedor do Grammy Latino (2002).

Reta final da programação/ Sábado (19 horas)

Quem? Silvia Zambonini (percussão) e Adalto Soares (trompa), e grupo If Horns

Onde? Capela do Instituto Gustav Ritter (Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nº 237, Setor Campinas

Concerto de encerramento do projeto Trocando Saberes

Atrações: Camerata de Cordas Jean Douliez, sob regência de Claudio Cruz

Data: 26 de março de 2017 (domingo)

Horário: 19 horas

Local: Auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) – Rua 14, nº 50, Setor Oeste, Goiânia.

Entrada franca