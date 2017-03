Como acostumar o cão com a nova coleira

Para fazer com que o animal de estimação se acostume com a guia que usará, o veterinário Hebert Justo afirma que a melhor maneira é fazer com que o pet faça a associação a algo bom. “Assim que a coleira for colocada no animal, leve-o para passear ou dê algum tipo de recompensa, assim ele vai entender que usar a coleira traz recompensas”, instrui.Outra maneira é colocar o p...