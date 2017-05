Comitiva de Nova Veneza encontra embaixador da Itália no Brasil em busca de parcerias

Uma comitiva executiva da cidade de Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, visitou nessa terça-feira (16) a Embaixada da Itália, em Brasília (DF) e encontrará o embaixador Antônio Bernardini.

Integrada pela prefeita da cidade, Patrícia Amaral Fernandes (PSDB), pelo vice-prefeito Alessandro Stival (PSB) e pela presidente da Associação Veneziana Pró Festival Italiano (Afesti), Hermione Stival, a comitiva entregou para Bernardini o convite para o 13° Festival Italiano de Nova Veneza, que será realizado entre os dias 1 e 4 de junho. Também esteve na comitiva o ex-prefeito Oswaldo Stival, que lançou o evento, e o empresário José João Batista Stival.

O grupo apresentou ao embaixador propostas como a criação de um intercâmbio com o país europeu, com o intuito de elaborar parcerias e permutas culturais, principalmente com a cidade italiana de Veneza. Os integrantes da comitiva pretendem criar um calendário de novos eventos durante o ano e potencializar o turismo cultural no município, que tem pouco mais de nove mil habitantes.

O Festival Italiano de Nova Veneza já recebeu durante os seus 12 anos de realização mais de 100 mil visitantes. Segundo a Prefeitura da cidade, o evento gera cerca de 1500 postos de trabalho e movimenta toda a cadeia produtiva da região. Estima-se que 60% dos moradores do município são descendentes de italianos, principais responsáveis pela formação da cidade, no início do século XX.