Começam as inscrições para formação de roteiristas em Goiânia

Roteiristas, diretores, estudantes de audiovisual e realizadores goianos podem se inscrever no 12º Curso de Formação Profissional – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais, a partir desta terça-feira (17), até 20 de fevereiro, pelo site do Icumam. Para a etapa 1, o Instituto de Cultura e Meio Ambiente disponibiliza 100 vagas distribuídas em cinco módulos: Animação, Documentário, Ficção, Séries de TV (drama) e Série de TV (humor), ministradas durante duas semanas, de 15 a 17 e 22 a 24 de março, em Goiânia. A divulgação dos selecionados acontece em 24 de fevereiro.

Ampliado em 2017, o Curso de Formação oferece 20 vagas a mais com relação a 11ª edição, que aconteceu em 2016. Entre as novidades, a oficina direcionada para roteiros de Animação ministrada por César Cabral. Marcelo Starobinas conduz Ficção, Thiago Dottori roteiros de Séries, com foco em dramas e Denis Nielsen, Séries com foco em roteiros de humor. Para completar a diversidade do curso, Di Moretti ministra oficina sobre Documentário. Os profissionais têm atuação nacional e conduzirão as oficinas utilizando conteúdo teórico, exercícios práticos e estudos de casos de produções de sucesso realizadas por cada um deles.

O Curso de Formação Profissional do Icumam é uma ação de qualificação profissional que tem como objetivo a formação de mão-de-obra prioritariamente para o mercado do audiovisual em Goiás. “A programação totalmente gratuita é um dos pontos fortes dessa iniciativa que há 12 anos vem contribuindo com o crescimento desse mercado no Estado”, reforça a diretora do Icumam, Maria Abdalla. Segundo ela, o objetivo é complementar as atividades acadêmicas, “promovendo o contato com toda a cadeia produtiva e fomentando o setor”.

Abdalla lembra também, que desde 2015, o projeto ganhou mais força com a constituição do Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros Audiovisuais. “Os goianos tem a oportunidade de aprimorar seus trabalhos, dividir e compartilhar experiências com um time de primeira linha”, finaliza.

Esse ano, o curso será ministrado em duas etapas com distanciamento de sete meses. Os selecionados na etapa 1 têm prioridade na participação da etapa 2. O objetivo é permitir o amadurecimento da proposta e ajustes finais para as futuras consultas, garantindo continuidade na consultoria e qualidade no produto final, o roteiro. Segundo o regulamento, em 2017 a etapa 2 acontecerá em outubro como parte da programação da 17ª Goiânia Mostra Curtas e prevê, além das consultorias individuais, o pitching com um produtor convidado.

O regulamento também prevê atendimento prioritário para roteiristas, diretores, estudantes e profissionais do audiovisual e público interessado em roteiro, que residam em Goiás.

