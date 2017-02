Começa hoje a 10ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que traz 100 títulos na programação

Vai começar a maratona entre um filme e outro para colocar em dia os indicados ao Oscar e conhecer títulos de outros países na 10ª edição da mostra O Amor, A Morte e As Paixões, no Shopping Bougainville. A primeira sessão será hoje, às 21 horas, com o drama iraniano O Apartamento, do diretor Asghar Farhadi, forte candidato ao prêmio de melhor longa estrangeiro...