Com Xanddy nos vocais, Harmonia do Samba toca sábado na Santafé Hall

Um dos principais nomes do axé baiano no início dos anos 2000, o grupo Harmonia do Samba anima o sábado do feriadão na Santafé Hall a partir das 22 horas.Com uma estilo de pagode baiano, a banda vai embalar o público com seus maiores sucessos, como Nova Dança, Menina Quebra, Vem Neném, Elevador, Paradinha e Uva.Formado em Salvador, em 1993, a banda tem atua...