Com vestido justo e barrigão, Beyoncé rouba cena em foto com a mãe

A empresária Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, 35 anos, postou uma foto com a filha neste domingo (16), onde é possível ver o tamanho da barriga da artista, que espera gêmeos. O sexo dos irmãos ou irmãs de Blue Ivy Carter, de 5 anos, ainda não foi divulgado.

Na imagem, Beyoncé aparece de vestido branco e tranças no cabelo.

A última foto que a mulher de Jay-Z publicou na rede social foi há cerca de duas semanas, com uma barriga nitidamente menor.

A artista anunciou sua gravidez no dia 1º de fevereiro com uma foto no Instagram, onde estava de lingerie e véu segurando a barriga. Logo depois, ela se apresentou no Grammy.