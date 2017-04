Com The Who, Aerosmith, Guns e Bon Jovi, festival em São Paulo terá veteranos do Rock in Rio

Fãs de The Who, Guns N' Roses, Aerosmith e Bon Jovi não precisarão ir ao Rock in Rio, cujos ingressos para quatro dias já esgotaram, para conseguir ver os veteranos do rock tocarem no Brasil.

Todos estão confirmados em um novo festival que chega a São Paulo em setembro deste ano, aproveitando o embalo do evento carioca.

O São Paulo Trip -seria o nome alguma referência ao megafestival Desert Trip ou apenas coincidência?- terá ainda The Cult, Alice Cooper, Def Leppard e mais um "convidado especial" em dobradinhas com os headliners.

O evento deve contar com quatro dias de shows, mas a organização ainda não confirma datas, preço dos ingressos ou sequer o local.

A notícia é um afago especialmente aos fãs do Who, que vem pela primeira vez ao país.