Com que saia eu vou? Peça sai cada vez mais do corpo das mulheres para rodar nos quadris de homens

As opções são sortidas quando o designer Nathan Oliveira, 28 anos, resolve abrir o guarda-roupa e escolher a peça que vestirá para cair madrugada adentro. Entre as camisas estampadas, sapatos, bermudas ou calças, o que mais lhe agrada em noites de verão, quando o calor de Goiânia bate os 30 graus, são as saias. “Sabe como é, ninguém merece colocar calça jeans ness...