Com ou sem cor

A madeira pinus é um dos materiais que compõe o ambiente de Ricardo Santiago, 48 anos. O arquiteto e urbanista que assina o Bristô Rustique abusou do material e revestiu parte das paredes com painéis decorativos feitos de desmonte de paletes. “O pinus, matéria prima do palete, é uma madeira muito macia e bonita e com ela eu consigo fazer desenhos diferentes, contar histórias diferentes. Também tem o fato da pinus ter alguma imperfeições, o que adoro. São defeitos que irão dar o charme à peça.” Outro destaque do Bristô são os caixotes coloridos feitos pelo próprio Ricardo e que servem como porta vinho e taças. Optando pela madeira pintada, e do tipo MDF, a arquiteta e urbanista Rubiana Teixeira, com 40 anos de idade e 12 de mercado, assina a Cozinha. Na mostra há mais de quatro anos, a profissional se lembra que ainda não tinha seu escritório quando foi convidada para participar do evento pela primeira vez e que a experiência foi extremamente válida para sua carreira. “Aprendi a fazer um projeto visualmente bacana e com baixo custo. Para isso tive que me dedicar na procura por produtos bonitos e vendáveis, com preços acessíveis para o cliente”, afirma.

Na cozinha de Rubiana, um armário laqueado de azul, peças de serralheria que compõem o pé da mesa, prateleiras decorativas e uma escultura, de autoria dela, feita com vasilhas de sobremesa. Uma mini-horta dá um toque carinhoso a composição.