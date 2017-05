Com nova turnê, 'Roupa Nova' se apresenta em Aparecida de Goiânia

A banda "Roupa Nova" apresente seu mais novo show da turnê “Todo Amor do Mundo”, a partir das 23h deste sábado (20), no Atlanta Music Hall, em Aparecida de Goiânia.

Donos de sucessos que atravessaram gerações e ainda se mantém com seus refrões que se tornaram verdadeiros hinos, a história do grupo musical se confunde com as vidas de uma legião de fãs assíduos por qualquer novidade da banda.

Com 36 anos de carreira, 37 álbuns lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas, Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho e Serginho lançam o novo trabalho “Todo amor do mundo”, uma forma conceitual de trazer a história do início do "Roupa Nova". No reencontro com o público goiano, a banda vai tocar seus grandes sucessos, como Dona, Volta pra Mim e A Força do Amor, nessa única apresentação.

Curiosidades

- Roupa Nova é a banda em atividade com mais tempo na estrada, mantendo a mesma formação.

- Tema da Vitória (Ayrton Senna), Rock in Rio, Xou da Xuxa e Vídeo Show estão entre as trilhas famosas de Roupa Nova.

- São 34 temas de novela, sendo muitos deles abertura.



Serviço:

Horário: Abertura do portão às 21h e início do show às 23h.

Local: Atlanta Music Hall, BR 153, Km 10, Aparecida de Goiânia.

Ingressos: Curta Mais (Shopping Bougainville), Flávios Calçados e bilheteria do Atlanta Music Hall.

Venda online: Curta Mais Por Menos

Informações: 3931-0505 (segunda a sexta das 10h00 às 22h00)

Valores dos ingressos: De R$ 100,00 a R$ 2.000,00 (mesas, valor de inteira) dependendo da localização.

Classificação: 18 anos.