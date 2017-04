Com nova identidade visual, vinhetas e trilhas, Executiva amplia programação e adota linguagem jovem

Sem perder a essência da música com qualidade, a partir desta segunda-feira a Rádio Executiva, emissora do Grupo Jaime Câmara, estreia uma nova programação, voltada para uma amplitude mais moderna, atualizada e com interatividade entre o ouvinte, com conteúdos jornalísticos de qualidade. Em ritmo de transformação, agora a rádio tem uma plataforma específica de interação com as locutoras. Pedidos e sugestões já podem ser enviados por meio do WhatsApp (98581-9270). A ferramenta também é utilizada no Programador Executiva, de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas.

Além de ganhar uma nova identidade visual, vinhetas e trilhas, a Executiva também promove uma modificação direta na grade de programação. Entre os destaques, o Informasom, de segunda a sexta-feira, às 6 horas, com o melhor da música popular brasileira, e a Notícia em Perfeita Harmonia para começar bem o dia. Logo cedo, no estúdio, a apresentadora Maristela Araújo terá a companhia do jornalista Pedro Paulo Rodrigues, que levará aos ouvintes as principais informações locais e nacionais.

Os cantores goianos também ganharam um espaço exclusivo na nova grade da Executiva. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, o programa Sarau reunirá os melhores artistas da nossa terra. Já aos domingos, das 19 às 21 horas, com uma linguagem jovem, os lançamentos nacionais e internacionais vão invadir a programação no Radar, que levará a sintonia musical do momento. “O mundo está em constante mudança e no rádio não é diferente. A Executiva renovou sua programação musical, está mais flexível, com novos programas e com uma nova identidade visual acompanhando esse movimento”, afirma o diretor comercial da emissora, Raphael Veiga.

Já o diretor de programação, Jeferson Próspero, diz que a Rádio Executiva tem orgulho de ser goiana e mostrar os talentos dos cantores locais. “Criamos o programa Sarau, um espaço exclusivo para os artistas do Estado. Não esquecemos dos jovens e dos ouvintes mais antenados. O Radar estreia tocando as novidade que estão fazendo sucesso no mundo. A nossa playlist não é repetitiva, robótica, como acontece com as rádios comerciais. Aqui, as músicas são escolhidas carinhosamente por profissionais. As canções precisam tocar o ouvinte, e agora, ele pode escolher o que deseja ouvir no Programador Executiva”, reitera.

A Executiva agora também está presente no Facebook (facebook.com/radioexecutiva) e no Instagram (@radioexecutiva).