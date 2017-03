Com Mutantes, Céu, Scalene e Karol Conka, Bananada divulga line-up completo da 19ª edição

O line-up completo da 19ª edição do Festival Bananada foi divulgado hoje em coletiva de imprensa no Salão de Eventos do Grupo Jaime Câmara. Além dos nomes divulgados anteriormente, como Maria Gadú, Céu, Plutão Já Foi Planeta, a organização anunciou shows de Mano Brown, Os Mutantes, Boogarins, Karol Conka, Tulipa Ruiz, Carne Doce, Liniker e os Caramelows e Orquestra Filarmônica de Goiás. A TV Anhanguera é a emissora oficial do evento.

Veja o vídeo de divulgação:

O festival contará também com bandas internacionais, como Akua Naru (EUA), Perrosky (Chile) e Romperayo (Colômbia). “É uma programação bastante diversificada”, avaliou o coordenador do Bananada, Fabrício Nobre. O evento será realizado de 8 a 14 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer e em diferentes espaços noturnos e artísticos da capital, como no Espaço Rock, Diablo Pub e El Club.

O Bananada irá fazer ações pontuais em diferentes regiões do país durante os meses que antecedem o evento, como as Blind Parties, que serão festas em diferentes locais e cidades nacionais onde a ideia é apresentar algumas atrações surpresas que farão parte do line up do festival. A primeira aconteceu dia 19 de janeiro, no Rock, em Goiânia.

Além da programação musical com 100 atrações, o festival contará intervenções artísticas, exposições, campeonato de skate, áreas para crianças, circuito gastronômico e tatuagem. Os ingressos estão sendo vendidos no site do festival (www.festivalbananada.com.br). Existem dois tipos de entradas: o Bananada Ouro, que dá direito a participar de todos os dias, e o Bananada Prata, que inclui apenas os três últimos dias de shows. O primeiro custa R$ 110 e o segundo, R$ 90.