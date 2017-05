Com lado sombrio, série "Carga Pesada" pode voltar à televisão em 2018

A Rede Globo estuda a realização de uma nova temporada da série "Carga Pesada", sucesso exibido em duas oportunidades pela emissora (de 1979 até 1981 e de 2003 à 2007). A informação foi divulgada neste domingo (21) pelo colunista Flávio Ricco, do UOL.

O projeto da atração está nas mãos do diretor Ricardo Waddington, responsável por trabalhos como Laços de Família, Presença de Anita e Avenida Brasil. Se confirmada, a temporada deverá ser exibida em 2018 primeiro no canal por assinatura Viva e depois, com supervisão de texto de Aguinaldo Silva, na Globo. Aguinaldo tem no currículo novelas como Roque Santeiro, Tieta, Porto dos Milagres e Senhora do Destino.

A ideia do projeto é trazer as últimas aventuras dos caminhoneiros Pedro e Bino, interpretados pelos atores Antônio Fagundes e Stênio Garcia, respectivamente, com um estilo sobrenatural. Na nova temporada, Pedro se torna um homem fracassado, que trabalha com seu caminhão velho, tentando sobreviver com mais despesas do que lucros. Já Bino será rico e poderoso. Segundo informações de bastidores, ele fará pacto com o diabo para alcançar o sucesso na vida.

Eles perdem contato, ficam magoados um com o outro, mas a busca por Sônia, filha biológica de Bino e que desapareceu misteriosamente, juntará os dois na boleia de um caminhão.