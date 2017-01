Com fechamento do Oscar Niemeyer, atividades culturais devem ser levadas para a nova sede do TCE

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (Ccon) deve ficar fechado durante nove meses, a partir de abril, para uma reforma de R$ 8,8 milhões, e com isso, os eventos que poderiam ser feitos no local podem ter um novo endereço, a nova sede do Tribunal de Contas do Estado, no Setor Jaó, em Goiânia.

Para isso, a secretária Raquel Teixeira participou na manhã de terça-feira (24), de um café da manhã com o presidente do TCE, Kennedy Trindade.

Além de um teatro com capacidade para 465 pessoas, a nova sede do TCE possui diversos outros espaços que podem ser disponibilizados para a realização de exposições artísticas, lançamentos literários e apresentações musicais, de teatro e de dança.

A ideia, segundo Kennedy Trindade, é dar uma destinação cultural aos vários espaços existentes, atrair público para o local e com isso criar uma nova imagem para o Tribunal de Contas do Estado de Goiás por meio da promoção das artes.

Viabilidade

Raquel Teixeira ficou entusiasmada com a proposta e sugeriu, de imediato, que o teatro seja palco de um festival ou mostra de cinema educativo, direcionado aos professores. “São filmes motivacionais que podem contribuir com a formação do educador. Nossa intenção era realizar esse evento no Cine Cultura, mas esse espaço aqui é muito maior e isso facilita o transporte e a ampliação da abrangência desse projeto”, destacou ela.

A secretária também acredita que é possível promover no local eventos específicos direcionados às escolas e aos alunos da rede pública estadual. Entre as propostas apresentadas estavam a exibição das produções premiadas no Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica), recitais de música erudita, shows de música popular e mostra de artes plásticas.

Viabilidade

Ao final do encontro, ficou acertado que os departamentos jurídicos do TCE e da Seduce estudarão formas de tornar a proposta viável do ponto de vista financeiro.