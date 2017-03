Com câncer terminal, escritora faz campanha para o marido encontrar um novo amor

A escritora de livros infantis Amy Krouse Rosenthal, de Chicago, diagnosticada com câncer de ovário em 2015, tem emocionado as redes sociais depois que o seu artigo "You May Want to Marry My Husband" (Você Pode Querer se Casar com o Meu Marido) foi publicado no jornal New York Times.

Casada há 26 anos e com três filhos, ela pede que o marido, Jason, encontre um novo amor. No texto, a escritora descreve atributos físicos e não poupa elogios. “Nunca entrei no Tinder, Bumble ou eHarmony, mas vou criar um perfil genérico do Jason aqui, com base nas nossas experiências vivendo na mesma casa por 9.490 dias”, escreveu, citando que ele sabe pintar e cozinhar, gosta de ouvir música e de se manter em forma.

Ao final do texto, Amy explica por que escreveu o artigo. “Espero que a pessoa certa leia isso e encontre Jason, e uma nova história de amor comece.”

