Com câncer, Marcelo Rezende surge muito magro em vídeo; assista

“Eu sei o que vou fazer da minha vida. E o que vou fazer? Ajudar cada vez mais aqueles que precisam", declarou em vídeo postado nesta terça-feira (15) em suas redes sociais o apresentador Marcelo Rezende.

Afastado da TV desde maio deste ano, quando foi diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado, Marcelo utiliza suas redes sociais para se comunicar com os fãs. No último vídeo, ele surpreendeu aos seus seguidores ao aparecer muito magro.

“Cada momento que estou vivendo é um desafio. Tem horas que estou bem, tem horas que estou mal. Mas quando estou mal coloco minha cabeça em Deus“, disse o apresentador, que se mostra firme em seu propósito de se livrar da doença.

“Eu tenho um objetivo. Na hora que eu superar, com a ajuda de Deus, tudo que estou passando, sei o que vou fazer da minha vida: ajudar cada vez mais aqueles que precisam, que não tem esperança, que buscam a cura e mostrar que o Espírito Santo está sempre presente na nossa vida. E nosso Pai há de cuidar de cada um. E é preciso ter fé“, completou.

Veja o vídeo: