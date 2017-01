Com bom humor e sinceridade, loja de veículos de Goiânia viraliza na internet

Tornar uma marca ou estabelecimento comercial popular nos meios de comunicação está se tornando um trabalho cada vez mais complicado. Muitas empresas, para chamar a atenção do seu público, ainda investem no estilo tradicional de publicidade, o que pode não gerar o resultado que se espera. Entretanto, existem estabelecimentos que sabem tirar vantagem do marketing viral através de campanhas simples e divertidas.

Nos últimos seis meses, diversas publicações da Pony Veículos, uma loja de veículos de Goiânia, chamaram a atenção de internautas de todo o país. Na página da empresa existem diversas postagens divertidas e super sinceras que são voltadas para os fanáticos por veículos. Quem é responsável pelas postagens é Hugo Borges Oliveira, estudante de Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Hugo Oliveira, que trabalha a cinco anos na empresa de veículos, disse que não esperava toda essa repercussão. "Eu não imaginava que as postagens ficariam tão populares, ainda mais fora da cidade". Para o jovem, a sinceridade e o bom humor foram essenciais na popularização das publicações. "Eu comecei a fazer estas publicações há seis meses. Eu já acompanhava fóruns e sites especializados em veículos e decidi trazer o humor que era aplicado nesse nicho para o meu trabalho".

Confira algumas das publicações que chamaram a atenção dos internautas e viralizaram em todo o país: