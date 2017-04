Com ares de sereia

Quando se trata de tirar fotos debaixo d’água, para muitos fotógrafos não existe limite para a criatividade. Uma prova disso é o trabalho da fotógrafa Veruska Toledo que encantou o público com a exposição A Sereia e o Tritão no início deste ano. Na mostra, ela reuniu mais de 40 imagens inspiradas nas sereias e criaturas mitológicas. Treze modelos posaram para as lentes...